إلزام شركة بدفع 150 ألف جنيه للموديل ميرهان هشام بسبب فيديو تامر أمين

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية ،اليوم الأربعاء، بالزام إحدى الشركات بدفع تعويض ١٥٠ ألف جنيه لصالح الموديل ميريهان هشام بسبب فيديو الإعلامي تامر أمين الذي يحمل إساءات لها وسبب وقذف وتشهير بها وعدم حذف الفيديو من على اليوتيوب وفقا لصحيفة الدعوي.

وصرح هيثم عباس المحامي ووكيل الموديل ميرهان هشام، أن الحكم بمثابة مسمار فى نعش كل فيديو مسئ يتم عرضه على منصات التواصل الإجتماعى المختلفة لأن الفترة الاخيرة شهدت تجاوزات رهيبة فى السب والقذف والايحاءات الجنسية من أصحاب تلك الحسابات وعناوين جنسية والهدف يرجع إلى زيادة نسب المشاهدة على حساب قيم وتقاليد المجتمع المصرى.

وأضاف عباس لـ "صدى البلد"إنه بهذا الحكم وإن كان لم يصبح نهائى لإمكانية الطعن علية ولكن الهدف الأسمى تحقق وهو أنه غير قانونى وضع فيديوهات تتنمر أو تحمل إهانة للغير أو اسقاطات جنسية .

وأكد وكيل الموديل ميرهان هشام،أنه سوف يستأنف على هذا الحكم ليس سعيا وراء مال ولكن إرساء لحق تم اكتسابه من قضائنا العادل وهو ما عهدنا دائما أن القضاء المصرى هو الحصن المنيع لحماية الكافة باحكامه الرادعة.

وتضمنت صحيفة الدعوي المقامة من المحامى هيثم عباس أنه في عام 2019 وأثناء عرض الإعلامي تامر أمين لبرنامجه تم التطرق إلى مشكلة المدعية مع بعض لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم بعرض صور شخصية لها أثناء الحلقة وفي إحداها صورة لها بجوار الفنان محمد رمضان واستخدم عبارات تحمل إسقاط جنسي عليها وتم تشبيهها بالفنان محمد رمضان وأسقط عليها من خلاله أنها تتحرش بلاعبي المنتخب المصري وذكر ألفاظا تحمل إهانة لها وتحقير من شأنها وهو الأمر الذي شاهده الملايين من مصر والعالم مما ادي إلى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بعبارات ذكرت في صحيفة الدعوى.

وأضافت الدعوى أن المدعية إصابتها أضرار مادية وأدبية من خلال ما تضمنه الفيديو وفقا للقانون مطالبا بالزام الشركة بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه كتعويض عما أصاب المدعية من أضرار وخطأ الشركة في عدم حذف فيديو الحلقة من على اليوتيوب مطالبا بإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.