رانيا المشاط: اليونيسف ساهمت في توزيع اللقاحات على 3 مليون طفل

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن الوزارة تشرف على المكتب المقيم للأمم المتحدة ومن خلال اطلعت على البرامج المختلفة للمنظمة.

وتابعت المشاط خلال كلمتها في احتفالية منظمة اليونيسف بمرور 75 عام على إنشاءها: كان لليونيسف أنشطة فاعلة نذكر منها دعم جهود وزارة الصحة والسكان لتوزيع اللقاحات، ودعم ٣ مليون طفل للتعليم الأساسي.

واضافت: اليونيسف يرتبط بشكل اساسي بالتعليم والصحة والمساواة بين الجنسين وتحقيق العدالة.

واعلنت المشاط قائلة:عندنا مبادرة هامة وهي إطلاق النسخة المصرية من مبادرة شباب بلد سيتم الاعلان عنها قريبا.



وانطلقت منذ قليل احتفالية منظمة اليونيسف بمرور 75 عاما على إنشاءها وسط حضور حافل لعدد من المسؤولين.



وحضر اللقاء كلا من خالد العناني وزير السياحة والاثار، هالة السعيد وزيرة التخطيط، نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

ويأتي ذلك تحت رعاية وبحضور سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية كما تتضمن الفاعلية حفل توقيع مع سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف في مصر، الفنانة دنيا سميرغانم.