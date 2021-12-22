بعد إدراجه بالآثار| 10 معلومات عن المتحف القبطي

وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على تسجيل مبنى المتحف القبطي في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية والذي تم إنشائه عام 1898م وافتتح رسميا عام 1910، ليصبح بذلك المتحف الأول والوحيد بالعالم المتخصص في الآثار القبطية، والذي أدى إنشائه إلى اكتمال حلقة المتاحف القومية الرئيسية في مصر مثل المتحف المصري بالتحرير والمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية ومتحف الفن الإسلامي بباب الخلق.

أبرز المعلومات عن المتحف

١- تم إنشاء المتحف عام 1898 وافتتح رسميا عام 1910

٢- أنشأه مرقص سميكة باشا رغبة منه في جمع المادة الضرورية لدراسة تاريخ المسيحية في مصر منذ بدايات ظهورها

٣- تعد واجهة المتحف هي نسخة طبقة الأصل من واجهة جامع الأقمر بشارع المعز

٤- بني المتحف داخل أسوار حصن بابليون والذي يعتبر من أشهر وأضخم الآثار الباقية للإمبراطورية الرومانية في مصر

٥- تبلغ عدد المقتنيات بالمتحف القبطي حوالي ١٦ ألف قطعة أثرية.



٦- يعتبر المتحف القبطي أرض وقف تابعة للكنيسة القبطية الأرثوكسية قدمها البابا كيرلس الخامس

٧- يضم المتحف القبطي مخطوطات نادرة للكتاب المقدس لا يملك العالم مثيل لها

٨- يحوي المتحف على أقد "سفر" كتاب مزامير في العالم والذي خصصت له قاعة خاصة داخل المتحف

٩- تبلغ مساحة المتحف الكلية شاملة الحديقة والحصن حوالي 8000 م.

١٠- تم تسجيل المتحف اليوم ضمن عداد الآثار الإسلامية والقبطية