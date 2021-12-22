حياة كريمة: محافظات الصعيد شهدت النصيب الأكبر في تطوير البنية التحتية

أكد أحمد عادل أزهري، منسق الغرفة المركزية لمشروع حياة كريمة، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات التنموية في الصعيد أمر له مردود إيجابي على حياة المواطنين.

وأضاف “أزهري”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر قناة “دي إم سي”، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي اهتم بفئة كانت منسية عبر سنوات كثيرة من الزمن وهم الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن محافظات الصعيد حصلت على النصيب الأكبر في مبادرة حياة كريمة.

وتابع منسق الغرفة المركزية لمشروع حياة كريمة، أن المواطنين في الصعيد يشعرون بتغير كبير والتطوير الحقيقي في قرى محافظات الصعيد.

وأكد أنه تم تنفيذ مشروعات كثيرة من طرق وبنية تحتية وغيرها، و"حياة كريمة" حققت طفرة وتنمية كبيرة في مصر، مشيرا إلى أن البنية التحتية والأساسية هى النسبة الأكبر من المشروعات في الصعيد.

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