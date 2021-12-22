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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الرابطة الوطنية لكرة السلة بأفريقيا تطلق مبادرة عالمية لاكتشاف الشباب الموهوبين

صدى البلد

أطلقت اليوم الرابطة الوطنية لكرة السلة بأفريقيا (NBA) وبرنامج رايز ، مبادرة عالمية تهدف إلى اكتشاف الشباب الموهوبين بشكل استثنائي الذين يحتاجون إلى الفرص وتدعمهم طوال حياتهم أثناء عملهم لخدمة الآخرين.


وتعد الحملة في الأساس تشجيع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا من جميع أنحاء أفريقيا وحول العالم على التقدم إلى تحدي رايز باعتباره البرنامج الأساسي لدعم خيري أوسع بقيمة مليار دولار من إريك و ويندي شميدت لدعم المواهب العالمية.


ويركز برنامج رايز على تحديد الشباب الواعدين وتزويدهم بالفرص والموارد والدعم. وكجزء من تحدي رايز ، سيختار البرنامج فائز عالمي من بين عشرات الآلاف من المتقدمين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في أفواج رايز ، وسيحصل كل فائز من الفائزين العالميين الـ 100 على مزايا على مدار حياتهم، تشمل الوصول إلى الإرشاد والخدمات المهنية وبرامج تطوير القيادة ومنح التعليم العالي.


وسيتلقى المتقدمون الذين تقدموا من خلال حملة  الرابطة الوطنية لكرة السلة بأفريقيا  دعوة لحضور جلسة إفتراضية تضم لاعبًا أو أسطورة كروية تابعة للرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA). وكجزء من هذه المبادرة، سيتلقى هؤلاء المتقدين الذين أصبحوا المتسابقين في التصفيات النهائية في برنامج رايز Rise، الفرصة للمشاركة في برمجة مخصصة للرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA).

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