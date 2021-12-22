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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا يوجد اتفاق.. صحفى إيطالي: انتقال هالاند إلى ريال مدريد فى يناير يحتاج إلى وقت

هالاند
هالاند

 

أكد الصحفي الايطالي ‏فابريزيو رومانو المتخصص فى متخصص في انتقالات كرة القدم أن النرويجي ايرلنح هالاند نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني لن يترك فريقه خلال الميركاتو الشتوي فى يناير المقبل.

وافاد عبر وسائل الإعلام العالمية ان  إرلينج هالاند. لن يتم تقرير أي شيء في ديسمبر ولن يحدث شيء في يناير.

أضاف: سوف يستغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة إلى أين سيذهب هالاند. لا يوجد اتفاق مسبق مع ريال مدريد.

يذكر أن يواخيم فاتسكه المدير التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند الألماني كشف عن مصير مستقبل النرويجي إيرلنج هالاند نجم الفريق فى قادم الأيام.

قال المدير التنفيذي لنادى بروسيا دورتموند الألماني فى تصريحات صحفية اليوم الأحد: مستقبل هالاند؟ أعتقد أن جميع الأندية تريده و خصوصاً ريال مدريد ، ريال مدريد وجهة محتملة و أحد الأندية المهتمة بشكل كبير في حالة خروج هالاند ونستطيع تأكيد ذلك.

أضاف: أعتقد أن هالاند سوف يتلاءم بشكل ممتاز مع الدوري الاسباني مقارنة بالإنجليزي ، علي كُل نحن نتمني أن يبقي في الفريق.

كان ايرلنج هالاند زاد من شائعات رحيله عن "أسود الفيستيفال"، عند فتح نافذة الانتقالات الشتوية بعد أقل من أسبوعين، حيت بقي بمفرده بعد نهاية مباراة فريقه الاخيرة يصفق للجماهير في كل جزءٍ من الملعب الأولمبي.

وكرر هالاند نفس التصرف الذي قام به بعد نهاية مواجهة غرويتر فورت، في الجولة الماضية، والتي أقيمت على ملعب "سيغنال إيدونا" بارك، معقل الفريق الأصفر.

وسجَّل هالاند هدفين في شباك غرويتر فورت ليقود فريقه للفوز بنتيجة 3-0، حيث تم استبداله في الدقيقة 83، لكنه عاد إلى أرض الملعب لإلقاء التحية على الجماهير.

وتُعد تحية اللاعبين للجماهير أمراً شائعاً في ملاعب كرة القدم، لكن هالاند عاد إلى الملعب وحيداً حتى بعد دخول باقي زملائه إلى غرفة تغيير الملابس، وحرص على التصفيق لكل جزءٍ في المدرجات، ليثير الشائعات حول مستقبله، وفق صحيفة أس الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن المباراة المقبلة لدورتموند على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" ستكون ضد فرايبورغ، يوم 14 يناير المقبل.

ويرى محللون  آخرون أن هالاند قام بتحية الجماهير قبل الخروج إلى عطلة أعياد الميلاد فقط، وليس لأنه ينوي الرحيل قريباً.

لكن وكيله مينو رايولا، يستغل كل ظهورٍ على وسائل الإعلام، من أجل لفت الأنظار إلى هالاند، حيث صرَّح مؤخراً، بأنه يدرك جيداً النادي الذي سينتقل إليه موكله بالفترة المقبلة.

وقال رايولا: "منذ عامين ونحن نفكر ونفعل، لدينا أفكار واضحة حول المكان الذي ينبغي لإرلينغ الانتقال إليه، لكننا ننظر إلى ما يقدمه السوق، يمكننا أن نؤثر في السوق بلاعب مثل هالاند وألا نتأثر بالوضع".

وتعتبر أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، من أبرز الفرق التي تسعى لضم هالاند.

وأحرز هالاند 76 هدفاً بقميص دورتموند بكافة البطولات، رغم مشاركته في 75 مباراة فقط، منذ انتقاله إلى أسود الفيستيفال في يناير 2020.

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