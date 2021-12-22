نائبة بـ الشيوخ : تعاون كبير اقتصاديًا وسياسيا وتجاريًا مع البرلمان البحريني

رحبت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، بزيارة رئيسة مجلس النواب البحريني، فوزية زينل، والوفد المرافق لها إلى مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق .

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالشيوخ، إلى أن هذه الزيارة تعكس عمق وقوة العلاقات بين مصر والبحرين في شتى المجالات .

وأضاف "رمزي" في تصريحات لها، أن هناك روابط تاريخية تجمع البلدين على كافة المستويات وعشرات المواقف المشتركة تجاه قضايا المنطقة حيث يوجد تنسيق بين الجانبين في العديد من القضايا والمجالات ذات الاهتمام المشتركة.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الاتفاقيات التي تم توقيعها بين رئيس مجلس النواب البحرين ومجلس النواب المصري لافتة إلى أن تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات البرلمانية والسياسية والتشريعية بين الجانبين ينعكس بالإيجاب على الجميع.

واكدت النائبة أمل رمزى، أن المجالس النيابية في البلدين حريصة كل الحرص، على أن يكون هناك تعاون كبير في المجالات الاقتصادية والسياسية والتجارية وتعميق العلاقات البرلمانية، وان ذلك يأتي تتويجا لتوجهات القيادة السياسية بين البلدين.