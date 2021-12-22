المترو : لم يحدث هبوط أرضي بسبب أعمال الحفر بشارع البوهي

نفت الهيئة القومية للأنفاق، حدوث هبوط أرضى بشارع البوهى بسبب أعمال حفر محطات مترو الأنفاق، مؤكدة أن ما نشر بأحد المواقع عن حدوث هبوط أرضي بالشارع عار تماماً من الصحة ولا يوجد له أى أساس، موضحة أن أعمال حفر المترو تتم بصورة طبيعية ولا يوجد أى معوقات تؤثر على سير العمل.

وأوضحت القومية للأنفاق، في بيان منذ قليل، بأن الهبوط الذى وقع فى شارع البوهى بمنطقة امبابة بجوار مسجد المحافظ هو خارج حدود مواقع العمل الخاصة بالهيئة، ولا علاقة بأعمال مترو الأنفاق بهذا الهبوط فى هذه المنطقة، حيث ثم الإنتهاء من تنفيذ أعمال الكوبرى العلوى بمسار المترو المار بهذه المنطقة منذ أكثرمن شهرين.



وقالت الأنفاق، أن أعضاء حى المنطقة طالبوا الهيئة بمساعدتهم في ردم هذا الهبوط البسيط بالرمال، حيث قامت الهيئة بسرعة الإستجابة وتقديم الدعم الكامل للمحافظة لسرعة نهو هذه الأمر، مطالبة الجميع بضرورة تحرى الدقة فى تداول الأخبار من مصادرها الرئيسية، وذلك لعدم حدوث أى تضارب وصدور معلومات مغلوطة بإسم الهيئة قد تضر بمشاريعها القومية.