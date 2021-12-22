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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأحد.. حفل تخرج طلبة الماجستير بمعهد التخطيط القومي

معهد التخطيط القومي
معهد التخطيط القومي

ينظم معهد التخطيط القومي الأحد الموافق 26/12/2021، فعالية تخرج طلبة برنامجي الماجستير الأكاديمي "التخطيط والتنمية" والماجستير المهني "التخطيط للتنمية المستدامة"، برعاية أ.د هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المعهد، وأ.د علاء زهران رئيس المعهد.

يحضر الحفل عدد من  الوزراء رؤساء الهيئات وكبار رجال الدولة والإعلام والقيادات والسادة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، يأتي ذلك في إطار حرص إدارة المعهد على الاحتفاء بالخريجين في البرامج المختلفة بالدراسات العليا(الماجستير الأكاديمي – الماجستير المهني).

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وكان قد قرر مجلس إدارة المعهد إطلاق اسم الأستاذ الدكتور/ كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق والأستاذ بالمعهد على دفعةعام 2021، عرفاناً بالجميل وتكريماً لمسيرة عطائه التي امتدت لسنوات عديدة. 

وعلى صعيد آخر، انطلقت منذ قليل احتفالية منظمة اليونيسف بمرور 75 عاما على إنشاءها وسط حضور حافل لعدد من المسؤولين، وحضر اللقاء كلا من خالد العناني وزير السياحة والاثار، هالة السعيد وزيرة التخطيط، نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، ورانيا المشاط وزيرة التجارة والصناعة.

ويأتي ذلك تحت رعاية وبحضور سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية كما تتضمن الفاعلية حفل توقيع مع سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف في مصر، الفنانة دنيا سميرغانم.


يذكر أن من أهم الأعمال التي قامت بها منظمة اليونيسيف هو التصدي والعمل على حماية الأطفال من فيروس كورونا "كوفيد – 19"، فمنذ ظهور الفيروس في العالم، عملت اليونيسف على حماية الأطفال وسكان العالم ككل من خطر الوباء عن طريق تقديم الخدمات وإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ل 106 ملايين شخص.

معهد التخطيط القومي التخطيط والتنمية مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء هالة السعيد

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