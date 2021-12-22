التحالف العربي: مقتل 280 إرهابيا وتدمير 25 آلية عسكرية في اليمن

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ 33 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي الإرهابية في محافظتي مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح التحالف - في بيان، أوردته قناة "الإخبارية " السعودية - أن العمليات "نتج عنها تدمير 25 آلية عسكرية ودفاعات جوية ومقتل 280 حوثيا".



وأشار إلى أنه نفذ 4 عمليات استهداف في الساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين نتج عنها مقتل 30 عنصرا وتدمير 3 آليات ومخازن للذخيرة.



وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مأرب خلال الفترة الأخيرة، في مسعى لإنقاذ المحافظة التي تتعرض لحصار خانق من قبل المليشيات.