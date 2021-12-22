تامر أبو بكر:مجمع إنتاج البنزين بأسيوط يوفر العملة الصعبة ويزيد استثمارات الصعيد

قال الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات، إن مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بأسيوط كان من المفترض افتتاحه منذ سنوات، مؤكدا أن المجمع مشروع ضخم بتكلفة 7.2 مليار جنيه.



وأشار “أبو بكر” في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، اليوم الأربعاء، عبر القناة، إلى أن هناك مشروع سيتم افتتاحه الفترة المقبلة عبارة عن تكسير المازوت بالهيدروجين بحيث يتم إخراج السوار منه، موضحا أن مصر كانت تستورد البنزين من الخارج ومجمع إنتاج البنزين في أسيوط سيوفر العملة الصعبة.



وأضاف أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.6 مليون منزل في الصعيد، بواسطة شركات مصرية لديها خبرات كبيرة، لافتا إلى أن تم إنشاء 65 محطة غاز طبيعي لتموين سيارات في الصعيد، وحول توقعات أبو بكر، عن الفترة المقبلة، فقد توقع أن يتحول الصعيد لمنطقة جاذبة للاستثمار مع توافر الدراسة والتأني.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بأسيوط، حيث استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية دور قطاع البترول في تنمية صعيد مصر وخاصة مشروع مجمع انتاج البنزين الجديد بمصفاة أسيوط لتكرير البترول، موضحاً أن محافظات الصعيد العشر يبلغ اجمالى استهلاكها من المنتجات البترولية 20% من إجمالي استهلاك مصر.

ولفت إلى أهم تحديات توفير المنتجات البترولية لمحافظات الصعيد التى تمثلت في الأزمات في توفير الوقود والتكدس بالمحطات بالإضافة إلى زيادة الضغط على الطرق نتيجة نقل المنتجات من مناطق القاهرة والإسكندرية والسويس وأيضاً النقص في الطاقات التخزينية.



واستعرض الملا جهود قطاع البترول في تنمية الصعيد في مختلف الأنشطة البترولية ، حيث أشار إلى ما تحقق في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج من وجود 10 اتفاقيات لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول وطرح المزايدة العالمية الأولى بالنطاق الاقتصادى بالبحر الأحمر عقب اطلاق أول مشروع لتجميع البيانات الجيولوجية في عام 2018 والتي أدت لإصدار أول 3 اتفاقيات بترولية بالبحر الأحمر مع كبرى الشركات العالمية خلال عام 2020 بحد أدنى للاستثمار 2ر5 مليار جنيه تمثل حوالى 330 مليون دولار ، فيما يبلغ متوسط انتاج الشركات التابعة للقابضة لجنوب الوادى ما يزيد عن 21 ألف برميل يومياً.