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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الإبداع في محاضرة بأسيوط الجديدة

صدى البلد

 أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط، بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث نظم بيت ثقافة القوصية احتفالية المنتدى الثقافى السابع للعمال تحت عنوان "دور العمال فى التنمية الشاملة" بمقر الإدارة الزراعية بالقوصية برئاسة المهندس خالد محمود طه.

 

بدأت فعاليات الملتقى بكلمة ترحيبية لمدير البيت أكد خلالها أن الثقافة تسهم في دعم كافة طبقات المجتمع المدني، أعقبها محاضرة تثقيفية بعنوان "دور العمال في التنمية الشاملة" حاضرها الأديب عبدالغني مسعود والذي أكد دور العمال فى التنمية الشاملة، وهي المحرك لدفع عجلة التنمية الحقيقية للبلاد، إذ إنهاركيزة أساسية للعمل والإنتاج والتنمية.

 

وأضاف وجيه محى الدين سعداوى أن الدولة تلعب دوراً فعالاً في عملية التنمية الشاملة وان لولا عمال مصر لما تحققت التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتأثير الكبير الذي أحدثته خلال الفترة الماضية.

 

كما شهد اللقاء ملتقى ثقافي أدبي للشعراء اشرف رشاد، منجة صلاح، سعد نجاح تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية، كما تخلل اللقاء بعض القصائد الشعرية للمواهب الأدبية الشابة، واختتمت فعاليات المنتدى بعرض فنى لفرقة الآلات الشعبية بالقوصية والتي قدمت مجموعة من التابوهات التراثية.

 

سرقات أدبية

وعقد نادى أدب مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة برئاسة الشاعر أحمد الشافعى، أمسية أدبية بعنوان "تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الإبداع"شارك في اللقاء عدد من الشعراء والأدباء، كما تألقت بعض المواهب الشابة، بدأت فعاليات اللقاء بكلمة ترحيبية للشافعي والذي قدم الشكر والتقدير للمشاركين باللقاء وان الإبداع الحقيقي هو أساس التواصل بين الأدباء.

 

كما تحدث الدكتور ناصر عبد الراضي عن تأثير وسائل الاتصال والتواصل الإجتماعي الحديثة على الإبداع وإيجابيات وسلبيات هذه الوسائل التى ساعدت على توسيع قاعدة النشر والانتشار لكثير من المبدعين لكنها فى نفس الوقت كان لها بعض السلبيات مثل انتشار ظاهرة السرقات الأدبية والمجاملات والتعليقات المعلبة كما كان لها آثار سلبية على اللغة و قواعدها السليمة.

 

وقدم الشاعر محمد دسوقى قبيصى والشاعر رومانى يسرى عضو نادى أدب أبو تيج بعض من قصائدهن الشعرية.

 

كما أقامت مكتبة فزارة الثقافية ندوة تثقيفية توعوية بعنوان "الحفاظ على المرافق العامة" بمقر مدرسة نزالي جنوب الابتدائية بالقوصية تحدث فيها الشاعر اشرف رشاد حامد حول أهمية الحفاظ علي المرافق العامة والتى تقوم الدولة مليارات بصيانتها وترميمها فيجب المحافظة عليها.

 

ونظم قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين قدمتها الفنانة ولاء فرحات.

 

قصر ثقافة اسيوط بيت ثقافة القوصية وسط الصعيد التنمية الشاملة هشام عطوة

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