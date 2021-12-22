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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3 ملايين فدان مستهدفة..

نصيب الفرد 2 قيراط.. الزراعة: 9.4 مليون فدان مزروعة في مصر

اراضي زراعية
اراضي زراعية

كشف الدكتور سعيد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن نصيب الفرد ٢ قيراط حاليا من حجم الأراضي المزروعة.

وأضاف “نصار”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامجه “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، مساء اليوم الأربعاء، أن إجمالي مساحة الأراضي الزراعية حاليا ٩.٤ مليون فدان بما يعادل قيراطين لكل مواطن، متسائلًا "ليه نتعدى على الأراضي الزراعية التي تعتبر شريطا ضيقا".

وتابع مستشار وزير الزراعة، أن الدولة تستهدف ٣ ملايين فدان أراضٍ زراعية، ومنها نصف مليون في سيناء، مستدركا أن الرئيس دائما يوجه بالتوسع في الانتاج الزراعي والحيواني.

وأكد أن القضاء على الأراضي الزراعية سيؤدي إلي ارتفاع نسبة التلوث والتغيرات المناخية وفقدان المزيد من فرص العمل.

وأوضح أن الدولة تعمل على استصلاح حوالي ٣ ملايين أفدنة بمعدل ثلث الأراضي الزراعية حاليا، وَهذا الأمر يعد إنجازا كبيرا للدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

سعيد نصار اخبار التوك شو أراضي زراعية وزارة الزراعة عبدالفتاح السيسي

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