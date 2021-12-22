الوطني للشباب ينظم فعاليات المؤتمر الأول للتعليم الفني في مصر

نظم المجلس الوطني للشباب، فعاليات المؤتمر الأول للتعليم الفني في مصر تحت شعار “قاطرة البناء والصناعة”.

وعقد المؤتمر تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الوزارات متمثلة في (الشباب والرياضة، الزراعة واستصلاح الأراضي، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية)، تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكان المؤتمر قد شهد توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الوطني للشباب وأكاديمية الشروق والشركات الراعية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف تدريب وتأهيل عدد 3000 من طلبة وخريجي التعليم الفني مجانا خلال عام 2022 على مهارات واحتياجات سوق العمل وتفعيل ربط استراتيجية الوزارة بالمعايير العملية للشركات وتوفير وظائف لعدد من المميزين من المتدربين لدى الشركات القائمة على التدريب.

وعرض أثناء المؤتمر عدد من المشاريع والتوصيات والمبادرات من خلال شباب نماذج محاكاة حكومة الدولة المصرية (الذي ينفذه المجلس الوطني للشباب) والتي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم الفني وسد الفجوة بين مخرجات طلاب التعليم الفني وسوق العمل المصري وتحقيق الجودة وفقا للمعايير العالمية وذلك عن طريق تبني بعض الشركات المشاركة بالمؤتمر في تنفيذ المشاريع التي تراها مناسبة لواقع متطلبات السوق المصري.

كما تم خلال المؤتمر تكريم بعض النماذج المشرفة من طلبة وخريجي التعليم الفني من مختلف المحافظات لكي يكونوا قدوة لأبنائنا من طلاب التعليم الفني وتغيير النظرة غير السليمة له من المجتمع، وتأكيدًا على ضرورة إبراز دورهم في بناء اقتصاد مصر وقيادتها صناعيًا.

وكان على رأس الحضور مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية، الدكتور أسامة الأزهري العالم الأزهرى، القس إرميا مكرم مقرر لجنة الشباب ببيت العائلة المصري وعدد ١٥ شركة من القطاع الخاص كشريك صناعي في مجالات مختلفة ومشاركة من قطاع الزجاج والألومنيوم.

عقد المؤتمر بحضور أكثر من 350 من طلاب وخريجي ومدرسي التعليم الفني ومسؤولين ومستشارين لمؤسسات حكومية ووزارات ورؤساء لمؤسسات أهلية، برعاية وحضور شركات القطاع الخاص وممثليها.



كما شاركت شيماء عليبه، ورئيس لجنة التجارة والصناعة ووحدة المشروعات القومية، بالمجلس الوطني للشباب، في تدريب ٥٠٠ فني، ممثلة عن قطاع الواجهات الزجاج والألومنيوم التي أثنى على كلمتها الجميع.

وأهم ما جاء في كلمة “عليبه” بعد أنت توجهت بالشكر للحضور: “بدأت العمل في سنة 2006 وبدأت شركتى كشركة صغيرة الحجم ووصلنا في سنة 2020و2021و2022 إلى مجمع صناعات يضم4 صناعات مصرية في مجال الزجاج والألومنيوم.

العمالة البشرية الموجودة وصلت إلى 170 من المتخصصين في تصميم وتصنيع وتنفيذ الواجهات الموجودة الآن في كل المشاريع والمدن الذكية التي تتوجه إليها الدولة الآن كنقلة حضارية في مجال المعمار والمجال العقاري.

التعليم الفني والتعليم الهندسي في بلدنا هو توجه سياسي واقتصادي مهم جدا وشركتنا من الشركات التي كانت تعمل 24 ساعة في المشروعات القومية وقت كورونا.

بالرغم من وجود تعليم فنى في بعض المدارس الفنية، لكنه غير متطور بالشكل الذي يناسب مواصفات المشروعات التي وصلنا إليها والتصميمات التي بدأنا في تنفيذها مثل الدول العظيمة الموجودة بالخارج والتي كنا نتكلم عن الأبراج العظيمة الموجودة هناك ونحن الآن ننفذ تلك التصميمات عندنا.

بالرغم من أن الجامعات والكليات الأكاديمية بدأوا يهتمون بنفس المجال ولكن المناهج والورش التدريبية غير ملمة بكل كل الأنظمة المطلوبة للمشروعات ، نتمنى أن تكون من التوصيات التي يتم العمل على تنفيذها، الدمج بشكل إيجابى أكثر وملزم لجميع الأطراف بين الشريك الصناعى والأكاديمى لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل في هذا المجال”.