المواطن يشعر بالفرق.. محافظ المنيا: محطة مياه أبوقرقاص ستخدم 500 ألف نسمة

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تعليقا على افتتاحات الرئيس السيسي اليوم في محافظات الصعيد، إن الرئيس السيسي افتتح مشروعات عملاقة في كافة محافظات الصعيد .

وأضاف “القاضي”، في مداخلة هاتفية في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، أنه تم افتتاح محطة مياه في أبو قرقاص اليوم بطاقة 102 ألف متر مكعب، وتخدم جنوب مدينة المنيا، وتغذي حوالي 500 ألف نسمة.



وتابع محافظ المنيا "يتم تنفيذ مشروعات في مجال الصحة، ولدينا 3 مستشفيات على أعلى مستوى باستثمارات تتخطى مليار جنيه لكل مستشفى".



وأكد "المواطن في المنيا يشعر بحجم الإنجاز في كافة القطاعات داخل المحافظة، ففي مجال الصحة أصبح لدينا إمكانية إجراء جراحات القلب المفتوح والغسيل الكلوي“، مختتما ”هناك تطور كبير في كافة القطاعات".

