العراق.. المحكمة الاتحادية ترجئ النظر في الطعون على الانتخابات

حددت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم "الأربعاء"، يوم الأحد المقبل 26 ديسمبر الجاري موعداً لإصدار القرار بشأن الطعون الانتخابية.

بدأت المحكمة اليوم النظر في الطعون التي تقدم بها «تحالف الفتح» في نتائج الانتخابات العامة التي أُجريت في العاشر من أكتوبر الماضي.

وحضر الجلسة رئيس «تحالف الفتح» هادي العامري الذي طالب خلالها بإلغاء نتائج الانتخابات العامة وإعادة العد والفرز في أربع داوائر انتخابية يتم اختيارها عشوائيا عن طريق القرعة.

وقال العامري إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حرمت أكثر من خمسة ملايين مواطن من المشاركة بالانتخابات بسبب الأجهزة المستخدمة في التصويت وعدم استبدال بطاقات الناخبين.

وأضاف: «حصلنا على وعود من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بأن تكون الانتخابات نزيهة، ولم يتم الوفاء بالوعود».

كان التحالف، الذي أخفق في الانتخابات البرلمانية، قد تقدم إلى المحكمة الاتحادية العليا بطعون تشكك في النتائج وتتهم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بالتلاعب.