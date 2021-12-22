أبغض الحلال.. تحرك ثلاثي من المؤسسة الدينية للحد من ظاهرة الطلاق.. الأزهر يرفع شعار لم الشمل.. الإفتاء تسعى لتدريب المأذونين.. والأوقاف تكثف برامجها التدريبية للأئمة

لجنة تنفيذية مشتركة من الأزهر والأوقاف والإفتاء للحد من ظاهرة الطلاق

الأزهر ينجح في لم شمل 65 ألف نزاع أسري

الإفتاء: حالة واحدة وقعت بين 4 آلاف حالة شهرية

الأوقاف والعدل يوقعان بروتوكولاً لتدريب الأئمة والمأذونين

انتهت وقائع الجلسة المشتركة للمؤسسة الدينية الإسلامية في مصر، التي تضم الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، لبحث الحلول المقترحة للحد من ظاهرة الطلاق، والتي تداعت بشكل كبير خلال الأونة الأخيرة.

الحد من ظاهرة الطلاق

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، كان لقائهم بمقر دار الإفتاء، مساء اليوم الأربعاء، ليدور نقاشاً موسعاً حول مخاطر التسرع في الطلاق وأهمية التثقيف المجتمعي بمخاطره وضرورة تكثيف الندوات والحوارات المجتمعية حول معالجة أسبابه وطرق علاجه ، وبيان الآثار السلبية المترتبة عليه ، والأحكام الفقهية المتعلقة به.



وانتهى الاجتماع إلى تشكيل لجنة تنفيذية تضم كلًّا من: الدكتور أيمن أبو عمر من علماء وزارة الأوقاف، والدكتور أسامة الحديدي المدير بـ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومسؤول إدارة التدريب بدار الإفتاء، للتنسيق في إدارة الحوار المجتمعي بالتعاون مع الإعلاميين والمفكرين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع والمراكز البحثية ورؤساء محاكم الأسرة والمجلس القومي للمرأة وسائر المؤسسات المعنية بقضايا الأسرة وصناعة الوعي، وكذلك تكليف اللجان العلمية المختصة بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف بإعداد بحوث علمية متخصصة حول معالجة قضية الطلاق في ضوء التغيرات العصرية والثوابت العصرية.

شيخ الأزهر الشريف

وحدة لم الشمل

كانت بداية الأزهر للتعامل مع ظاهرة الطلاق بشكلٍ ميداني من خلال وحدة "لم الشمل"، والتي تشبه إلى حدٍ كبير بالمجالس العرفية لحل الخلافات الزوجية والعبور بها إلى طريق النجاة.

وقال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف عُرض عليها منذ إنشائها في أكتوبر 2018، 71 ألف منازعة أسرية تدخلت في 68 ألف نزاع أسري، ونجحت بفضل من الله في حل 65 ألف نزاع أسري.

وأضاف «الحديدي» خلال حوارٍ أجراه مع موقع «صدى البلد»: أن وحدة لم الشمل بدأت فى 2018 وتعمل بالمجان، وذلك بعدما أكدت الإحصائيات والدراسات الارتفاع المبالغ فيه لنسب الطلاق فى مصر بما يستوجب التدخل للحد من هذه الظاهرة وعلاجها خاصة بعدما تجاوزت الاتصالات التى يتلقاها مركز الفتوى الإلكترونية والتى تتعلق بمشاكل الزواج والطلاق والأحوال الشخصية نحو 70% من الكم الكلى للإتصالات اليومية الخاصة بالفتوى.

وتابع: ومن هنا وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بإنشاء وحدة متخصصة لحل الخلافات الأسرية والنزاعات العائلية والمواريث وصحة تقسيمها والتشاجر بين أفراد العائلات أو شركاء العمل أو الجيران سواء كان خلافا ماليا أو اجتماعيا.

مفتي الجمهورية

مبادرة تدريب المأذونين

دار الإفتاء بدورها كانت فاعلة في التعامل مع قضايا الطلاق سواء من خلال الفتاوى أو المبادرات والتي كان آخرها تدريب المأذونين، حيث أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المُبادرة التي أطلقها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لـ تدريب المأذونين على التحقيق في قضايا الطلاق هي الأولى من نوعها في العالم، ومن ثمارها الحد من نسب انتشار الطلاق في المجتمع.

وقال «عمران» في تصريح لـ«صدى البلد»، إن هَذه المبادرةَ التي تفضل بها مُفتي الجمهورية بهدف الإسهام في مُعالجة مشكلة الطلاق في بعض مظاهرها وبأسلوب احترافي عن طريق تدريب وتعليم المأذونين على الأحكام الفقهية الخاصة بالطلاق، لأنهم يتعاملون بصفة مُباشرة مع الأزواج عند الطلاق، حتى يتأكد المأذون قبل توثيق الطلاق في المحكمة وإنهاء العلاقة الزوجية بصحة وقوع يمين الطلاق، منوهًا بأن التدريب ومعالجة قضايا التحقيق سيتم الاعتماد فيها على أكثر من زاوية: «نفسي واجتماعي وشرعي».



وأوضح أن دار الإفتاء المصرية لديها خبرة كبيرة اكتسبتها من التعامل مع الفتاوى اليوميّة التي تعرض عليها في الطلاق، ويُجيب عنها أمناء الفتوى بعد التحقيق ومعرفة تفاصيل يمين الطلاق، منوهًا بأنه يَرِد إلى دار الإفتاء 4 آلاف فتوى شهريًا عن الطلاق وتقع منها «حالة واحدة فقط»، بعد التحقيق مع الزوجين في كيفية التلفظ بيمين الطلاق وهل وقع في وقت غضب شديد لا يستطيع السيطرة فيه على نفسه وغير ذلك من الأسئلة حتى تكون الفتوى مستوفية وصحيحة ولا تدمر الأسرة.

أشار إلى أن دار الإفتاء لاحظت أن هناك احتياجًا كبيرًا لدى كثير من المأذونين لمعرفة أحكام الطلاق، مما جعل الدار تُفكر في هذه المُبادرة وتفعيلها والتعاون على إنجاحها، حفاظاً على الأسرة والعلاقة الزوجية، لافتاً إلى أن المأذون حالياً يوثق الطلاق في المحكمة دون التحقيق مع الزوجين في صحة وقع يمين الطلاق، ولا يعمل على علاج المشاكل الأسرية بالموعظة الدينية.

ولفت إلى أن مبادرة دار الإفتاء المصرية، تعمق الوعي بمشكلة انتشار الطلاق، وتسهم في حلها انطلاقًا من خدمة المُواطنين المصريين، منبهاً على أن مشكلة الطلاق أمن قومي، وينبغي على الجميع أن يساهم في حلها، حفاظاً على الأسرة التي هي أمانة في أعناقنا والحفاظ عليها ضرورة اجتماعية وواجب شرعي، مستشهدًا بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا» (سورة النساء:1)، مؤكدًا أن الماذونين أول الناس عرضة للحفاظ على هذه الأمانة.

وزيرا العدل والأوقاف ومفتي الجمهورية

برامج ودورات تدريبية لـ الأئمة والمأذونين

بدورها كانت لوزارة الأوقاف تحركاتها في سبيل الحد من ظاهرة الطلاق، حيث وقعت الأحد الماضي بروتوكولاً مع وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، حول الأئمة والمأذونين، بمقر وزارة العدل، في إطار التعاون والتنسيق في التثقيف بقضايا الأسرة والعمل على استقرارها والحد من ظاهرة الطلاق.

وتتضمن البروتوكول برامج ودورات تدريبية مشتركة تنفذها الجهات الثلاث للأئمة والمأذونين بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.