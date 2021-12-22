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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من ترامب بشأن "الانقلاب الديمقراطي" للسناتور مانشين على بايدن

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن السناتور جو مانشين "ينقذ" الرئيس بايدن "من نفسه" بعد رفضه لمشروع قانون "إعادة البناء بشكل أفضل".

ووفقًا لقناة فوكس نيوز، قال ترامب، "أعتقد أنه ينقذ بايدن، لأنهم إذا مرروا هذا المشروع في أي وقت، فستكون هذه الدولة كارثة كاملة بالفعل، التضخم سيئ للغاية، إنه في مستوى لم يره أحد".

وأضاف: "لكنني أعتقد أن هذا سينتهي به الأمر إلى أن يكون سيئا للغاية"، كما قال ترامب، مشيرًا على ما يبدو إلى ما يسمى بفترة "الركود التضخمي" التي حدثت خلال رئاسة كارتر في السبعينيات، عندما عانى الاقتصاد الأمريكي من ارتفاع معدلات التضخم وبطء النمو.

ووفقًا لترامب، فإن حزمة 'إعادة البناء بشكل أفضل، إذا تم تمريرها على الرغم من معارضة مانشين الحالية، "ستفجر أمريكا".

وتابع: "أمريكا غير قادرة على فعل ما تشاء. سيكون ذلك سيئا جدا للبلد".

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ويوم الأحد الماضي، أعلن السناتور الديمقراطي جو مانشين، أنه لن يصوت لصالح خطة جو بايدن الشاملة "إعادة البناء بشكل أفضل"، مما قد يضر بالمستقبل التشريعي لمشروع القانون.

وأثار رفض مانشين، يوم الأحد الماضي، ضجة في داخل الحزب الديمقراطي “حزب بايدن”، الذي كان بمثابة انقلاب ديمقراطي داخل الحزب، حيث هاجمه زملاؤه النواب لفشله في الوفاء "بالتزاماته" تجاه جو بايدن. لكن بايدن نفسه أكد للصحفيين، يوم الثلاثاء، أنه لا "يحمل ضغينة" ولا يزال مصممًا على تمرير مشروع القانون.

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