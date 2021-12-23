اقتصاد السودان| إنشاء 5 صناديق استثمارية برأسمال 75 مليار جنيه

منحت سلطة تنظيم أسواق المال السودانية الموافقة على إنشاء 5 صناديق استثمارية بإجمالي رأسمال يبلغ 75 مليار جنيه سوداني (171.91 مليون دولار).



وبحسب تقرير عبر وكالة أنبار السعودية الرسمية “واس”، فقد جاء ذلك بعد أن أجاز مجلس إدارة سلطة تنظيم أسواق المال في السودان، الخطة السنوية للسلطة للعام 2022م، حيث تسعى السلطة من خلالها إلى إكمال تأسيسها نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية في تطوير الأسواق المالية، وترقية جودة الجهات المصدرة للأوراق المالية والجهات المقدمة للخدمات المالية.

وعلى صعيد آخر، انخفض معدل التضخم في السودان، مسجلاً 339.58% لشهر نوفمبر الماضي مقارنة بمعدل 350.84% لشهر أكتوبر، بانخفاض قدره 11.26 نقطة.



وسجل معدل التضخم لشهر نوفمبر لمجموعة الأغذية والمشروبات 195.89%، مقارنة بمعدل 208.55% لشهر اكتوبر، فيما ارتفع معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك إلى 200.03% لشهر نوفمبر، مقارنة بمعدل 187.90% لشهر أكتوبر.



وانخفض معدل التضخم للمناطق الحضرية مسجلاً 318.98 % لشهر نوفمبر، مقارنة بمعدل 333.72% لشهر أكتوبر.