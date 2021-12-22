التنمية المحلية : بدأنا إعادة هيكلة استثماراتنا لأجل محافظات الصعيد ..فيديو

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن الصعيد همش على مدار عقود كثيرة، لافتاً إلى أن التنمية المحلية خلال الـ 7 سنوات الاخيرة وكجزء من استراتيجية الدولة منذ عام 2014 لـ 2015 تمتلك استراتيجية لتطوير المناطق المهمشة تنموياً من بينها الصعيد.

وأضافت وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن التنمية المحلية بدأت تعيد هيكلة استثمارتها لإعطاء موازنة أكبر لمحافظات الصعيد.

وأشارت وزارة التنمية المحلية، إلى أن الدولة المصرية ضخت ما يقرب من 54 مليار جنيه على تنمية الصعيد منذ عام 2014 حتى الآن، منوهاً أن تنمية الصعيد شملت إنشاء مشروعات الطرق و الكهرباء العامة.

وتابعت وزارة التنمية المحلية، أن عدد مشروعات البنية الأساسية الذي نفذت في صعيد مصر يقدر بالآلاف، لافتَا إلى أن هذه المشروعات وفرت الكثير من فرص العمل المؤقتة والمستدامة وفرص عمل كبيرة للشركات الصغيرة.

ولفتت وزارة التنمية المحلية، إلى أن المرحلة التمهيدية من مبادرة حياة كريمة، استهدفت افقر 375 قرية منها 340 قرية في صعيد مصر، وهو ما أسهم في تنمية الحياة هناك.