عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التنمية المحلية : بدأنا إعادة هيكلة استثماراتنا لأجل محافظات الصعيد ..فيديو

حياة كريمة فى الصعيد
حياة كريمة فى الصعيد

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن الصعيد همش على مدار عقود كثيرة، لافتاً إلى أن التنمية المحلية خلال الـ 7 سنوات الاخيرة وكجزء من استراتيجية الدولة منذ عام 2014 لـ 2015 تمتلك استراتيجية لتطوير المناطق المهمشة تنموياً من بينها الصعيد.

وأضافت وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن التنمية المحلية بدأت تعيد هيكلة استثمارتها لإعطاء موازنة أكبر لمحافظات الصعيد.

وأشارت وزارة التنمية المحلية، إلى أن الدولة المصرية ضخت ما يقرب من 54 مليار جنيه على تنمية الصعيد منذ عام 2014 حتى الآن، منوهاً أن تنمية الصعيد شملت إنشاء مشروعات الطرق و الكهرباء العامة.

وتابعت وزارة التنمية المحلية، أن عدد مشروعات البنية الأساسية الذي نفذت في صعيد مصر يقدر بالآلاف، لافتَا إلى أن هذه المشروعات وفرت  الكثير من فرص العمل المؤقتة والمستدامة وفرص عمل كبيرة للشركات الصغيرة.

ولفتت وزارة التنمية المحلية، إلى أن المرحلة التمهيدية من مبادرة حياة كريمة، استهدفت افقر 375 قرية منها 340 قرية في صعيد مصر، وهو ما أسهم في تنمية الحياة هناك.

مبادرة حياة كريمة تطوير المناطق المهمشة الصعيد لمحافظات الصعيد الدولة المصرية تنمية الصعيد مشروعات الطرق فرص العمل المؤقتة

ترشيحاتنا

لو رخصة عربيتك ضاعت.. اطلب بدل فاقد وانت فى مكانك| خدمات

الإسكان: 400 محطة صرف صحي تعمل في مصر حاليا

ليس أليفا.. فيل يطيح بشاب في حديقة حيوان

سوق المستعمل.. سعر سكودا رابيد موديل 2015 | صور

في حضور الخطيب.. رئيسا الفيفا والكاف يسلمان الشناوي كأس السوبر الإفريقي |شاهد

إصابة حنان ترك وأسرتها بـ فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

لاستمرار هطول الأمطار .. تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدًا

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط الأمطار.. شاهد

إزاى مش بتشتغل؟.. الرئيس السيسي: شركة خاصة اشتغلت بـ 75 مليار جنيه فى 7سنين

حقيقة تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

الجوازة الأولى ولا التانية .. أول توضيح من المصيلحي بشأن محددات إصدار بطاقات التموين الجديدة .. فيديو

إلى ركلات الجزاء.. الأهلي يتعادل مع الرجاء في الوقت الأصلي بالسوبر الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

فيديو

ألماظ وذهب وفلوس.. سرقة 7 نجوم خلال عام 2021 (فيديو)

فيديو جراف.. لورديانا تعود إلى المنزل بعد شفائها .. تفاصيل

الفن حلال ولا حرام؟! .. القصة الكاملة لاعتزال الفنان أدهم نابلسي

شاهد.. حفل زفاف ابنة ماجد المصري وظهور لافت لـ خالد يوسف وميرهان حسين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ