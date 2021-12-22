الإسكان: محطات معالجة مياه صرف صحي ثلاثية جديدة بالوجهين البحري والقبلي|فيديو

أكد الدكتور طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، أنه قبل 2014 كنا نتخلص من مياه الصرف الصحي، مشيرا إلى أنه بعد 2014 بدأت الدولة في إعادة استخدام المياه مرة أخرى.

وأضاف طارق الرفاعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامجه الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر في المصارف من خلال محطات معالجة ثنائية، أو معالجتها معالجة ثلاثية التي يمكن استخدامها بشكل مباشر في الري، واستخدامها بشكل آمن في الزراعة.

وتابع الدكتور طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، أن الدولة تعالج 13.2 مليون متر مكعب مياه من محطات الصرف الصحي يوميًا، أي ما يعادل 4.9 مليار متر مكعب مياه في السنة، لافتا إلى أن هناك 146 محطة معالجة مياه في الوجه البحري.



وأكمل الدكتور طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، أن هناك نحو 60 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية في الوجه القبلي، سوف تعالج نحو 1.3 مليون متر مكعب في اليوم بتكلفة 9.8 مليار جنيه، جزء منها دخل الخدمة بالفعل، وجزء آخر سوف يدخل الخدمة قريبًا، وإضافة 76 محطة تحلية مياه.

وأردف الدكتور طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، أنه كل هذا بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية التي تغير وجه الريف المصري «حياة كريمة»، متابعا أن جاري الإنتهاء من محطات معالجة ثلاثية جديدة بالوجهين البحري والقبلي.



