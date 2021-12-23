الكبد والسرطان.. برلمانية: مصانع "بير السلم" تسبب كارثة صحية

طالبت النائبة هناء سرور، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، الحكومة بحملات تفتيشية على المحلات والأسواق بقرى ومراكز المحافظة وعلى رأسها مركز تلا بعد واقعة جبن معجون الحوائط الذي تم ظبطه مؤخرا بأحد المصانع داخل المركز، وذلك للتأكد من سلامة المنتجات الموجودة بالأسواق والمحلات ومدى مطابقتها لمواصفات الصحة والجودة.



وحذرت سرور في تصريحات لـ"صدى البلد"، من خطورة التلاعب في المنتجات خاصة الغذائية على صحة المستهلكين، حيث تسبب العديد من الأمراض الخطيرة كالتسمم والكبد والسرطان وغيرها من الأمراض والتي قد لا يظهر تأثيرها بصورة مباشرة، لافتة إلى أن ما كان يحدث داخل مصنع تلا كارثة صحية، حيث تم ضبط جبن به بودرة حوائط وملح طعام فاسد منتهى الصلاحية وبعض المنتجات المتعفنة وألبان ماعز مخزنة في أجولة وملقاة في مياه صرف صحي.



وشددت نائبة المنوفية، على أهمية الرقابة المستمرة على جميع الأسواق لظبط مثل هذه المصانع المخالفة التي تحت بير السلم وخارج المنظومة الرسمي، مناشدة المواطنين ضرورة الإبلاغ عن مصانع "بير السلم" المخالفة لمساعدة الأجهزة التنفيذية في ضبط السوق المصري.