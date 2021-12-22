الفن حلال ولا حرام؟! .. القصة الكاملة لاعتزال الفنان أدهم نابلسي

تسبب المطرب الأردني أدهم النابلسي في حالة من الجدل بعد إعلان اعتزاله للغناء لأسباب دينية، حيث أعلن أدهم اعتزاله يوم الاثنينالماضي من خلال فيديو ظهر فيه ونشره على قناته الرسمية بموقع يوتيوب.





وبمجرد نشر الفيديو سادت حالة من الجدل ليس فقط بين جمهوره لكن بين نجوم الفن أيضاً، وذلك بسبب أن أعتزال أدهم الغناء يرجعلأسباب دينية، كما استعان أدهم في الفيديو بعدد من الآيات القرآنية التي قام بترتيلها بصوته.





وقال أدهم النابلسي: "يارب تكونوا بخير حبيت أعمل لكم هذا الفيديو علشان أقولكم خبر سعيد جداً، كل واحد مننا عنده هدف بيحاوليحققه ويتعب علشان يحققه، وإحنا هدفنا في الحياة علشان نرضى رب العالمين فمش مشكلة إن يكون عندك أهداف بس المهم يكون هذاالهدف متناسق مع سبب وجودك في الحياة وهو رضا رب العالمين".

لمتابعة المزيد من التفاصيل وردود فعل الفنانين، يرجى مشاهدة الڤيديو التالي: