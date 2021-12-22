إبراهيم عيسى: لا يجب إقحام الدين في الأمور الطبية.. فيديو

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن العالم كله اكتوى من جائحة كورونا وتسببت في تعطيل الحياة وأطاحت بملايين البشر حول العالم، موضحا أن أزمة فيروس كورونا أكدت أن العلم فوق الجميع ولابد من بداية السير في طريق احترام العلم وتقديمه قبل أي شيء لأن أي مأزق يحل بالعلم ولا ينجح المجتمع إلا باحترام العلم.

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس"، أن هيمنة علوم الدين والشرع على علوم الدنيا تسببت في تعطيل علوم الدنيا، قائلا: "العلم لا يقتصر على العلوم الشرعية ويجب الاهتمام بكافة العلوم ولا يجب اقحام الدين في الأمور الطبية".

ضرورة الانتصار للقيم العلمية

وشدد الإعلامي إبراهيم عيسى، على ضرورة الانتصار للقيم العلمية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن المجتمعات العربية أفضل من المجتمعات الغربية فيما يخص قبول الحصول على لقاحات كورونا.