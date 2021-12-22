الاتحاد الإفريقي: الأهلي بطلًا للسوبر الإفريقي للمرة الثامنة

ألقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الضوء على تتويج النادي الأهلي بلقب السوبر الإفريقي، للمرة الثامنة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعد فوزه على حساب الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 6 – 5، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1–1.

ونشر الاتحاد الإفريقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو يبرز تتويج لاعبي الأهلي باللقب، وعلق عليه قائلًا: «الأبطال.. الأهلي يحصد اللقب للمرة الثامنة في تاريخه.. نعم ثمانية للأهلي».

ونجح الأهلي في التتويج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي، بعدما فاز باللقب في الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.