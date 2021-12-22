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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سوبر أفريقي مستحق للأهلي.. نبيل الحلفاوي يهنئ الجماهير

صدى البلد

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" تغريدة جديدة.

وهنأ فيها النادي الأهلي قائلاً:"ألف مبروك السوبر الأفريقي المستحق للنادي الأهلي بعد سيطرة كاملة على المباراة أمام دفاع حديدي من الرجاء".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الريان، لحسم لقب السوبر الأفريقي.

تفاصيل المباراة..

أجبر عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المدير الفني بيتسو موسيماني على تبديله في الثواني الأولى من مباراة السوبر الأفريقي بين المارد الأحمر والرجاء المغربي.

تعرض السولية لشد عضلي في الثانية الأولى من المباراة، وسقط داخل أرضية الملعب وأجرى بيتسو موسيماني التبديل الأول وحل ياسر ابراهيم بدلاً منه.

استطاع حميد أحداد لاعب الرجاء المغربي من تسجيل الهدف الأول

سجل حميد أحداد الهدف عن طريق متابعة مميزة من داخل ممنطقة الجزاء في الدقيقة ١٣ من عمر المباراة.

أنقذ محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي مرماه من هدف ثاني لنادي الرجاء البيضاوي من عمر الشوط الاول.

وأهدر الرجاء البيضاوي الهدف الثاني بعد توغل رائع من الناحية اليسري ويسددها اللاعب وينقذها الشناوي ويتصدي لها ويحولها إلي ركلة ركنية فى الدقيقة 15 .

حالو الأهلي الوصول إلى مرمى الرجاء أكثر من مرة، ولكن لم يستطيع ترجمتها لهدف تعادل حتى الدقيقة 30 من عمرالمباراة.

واحتسب حكم المباراة دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من ائع، لم يتمكن الأهلي خلالها من تسجيل هدف التعادل أو تشكيل أي خطورة على مرمى الرجاء.

رصدت عدسات مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الإفريي،  كلامية بين الحكم الرابع ورامي ربيعة مدافع الأهلي في الدقيقة 55 من عمر المباراة بسبب مبالغة لاعبي الرجاء في إهدار الوقت.

تغاضى حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 71 بعد لمس أحد لاعبي فريق الرجاء الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول وإدراك التعادل أمام الرجاء..

في الدقيقة 90 كالعادة استطاع الأهلي أن ينتزع آهات الجماهير ويسجل هدف من أجمل ما يكون عن طريق طاهر محمد طاهر.

وبهذا التعادل انتقل الفريقين إلى ركلات المعاناة الترجيحية لحسم لقب السوبر الإفريقي .

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