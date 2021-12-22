بانون: سعيد بالسوبر الأفريقي الثامن للأهلي والثالث في تاريخي

أكد بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتتويج الفريق ‏بالسوبر الأفريقي الثامن في تاريخ النادي على حساب فريق الرجاء المغربي والسوبر الثالث ‏له في تاريخه كلاعب.‏

وقال بانون: المباراة كانت صعبة أمام خصم كبير بحجم الرجاء المغربي، وكانت في غاية ‏الصعوبة على وجه التحديد بالنسبة لي، خاصة أنها أمام فريقي الذي لعبت له من قبل وأسهم ‏في صناعة اسمي كلاعب.‏

وواصل المدافع المغربي حديثه: توجت بلقب السوبر الثالث في تاريخي، وهو شرف كبير لي، ‏وشكرًا لجميع لاعبي الأهلي وجماهيره.‏

وأوضح بانون أن عمرو السولية لاعب كبير، وقدم مجهودًا كبيرًا مع المنتخب الوطني في ‏كأس العرب التي أقيمت مؤخرًا في قطر، وتعرض لاصابة مباغتة قبل المباراة، ولكن جميع ‏اللاعبين ظهروا بصورة قوية وكانوا عند حسن الظن وثقة الجماهير والجهاز الفني.‏