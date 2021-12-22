بانون: سعيد بالسوبر الأفريقي الثامن للأهلي والثالث في تاريخي

أكد بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتتويج الفريق بالسوبر الأفريقي الثامن في تاريخ النادي على حساب فريق الرجاء المغربي والسوبر الثالث له في تاريخه كلاعب.
وقال بانون: المباراة كانت صعبة أمام خصم كبير بحجم الرجاء المغربي، وكانت في غاية الصعوبة على وجه التحديد بالنسبة لي، خاصة أنها أمام فريقي الذي لعبت له من قبل وأسهم في صناعة اسمي كلاعب.
وواصل المدافع المغربي حديثه: توجت بلقب السوبر الثالث في تاريخي، وهو شرف كبير لي، وشكرًا لجميع لاعبي الأهلي وجماهيره.
وأوضح بانون أن عمرو السولية لاعب كبير، وقدم مجهودًا كبيرًا مع المنتخب الوطني في كأس العرب التي أقيمت مؤخرًا في قطر، وتعرض لاصابة مباغتة قبل المباراة، ولكن جميع اللاعبين ظهروا بصورة قوية وكانوا عند حسن الظن وثقة الجماهير والجهاز الفني.