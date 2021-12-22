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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وسائل نقل جديدة مكيفة ومجهزة بشاشات عرض و Wi-Fi بـ الفيوم

محافظ الفيوم يتفقد
محافظ الفيوم يتفقد الاتوبيسات الجديدة

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع المهندس سيد متولي الرئيس التنفيذي لجهاز النقل الداخلي والدولي بوزارة النقل والمواصلات، سبل التعاون المشترك لتوفير وسائل نقل مميزة وآمنة لتيسير تنقلات مواطني الفيوم، سواءً بين المحافظة والمحافظات المجاورة، أو بين مراكز المحافظة بعضها البعض، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبالتنسيق بين المحافظة، وأمانة حزب "حماة الوطن" بالفيوم، وبالتعاون مع شركة الجزيرة للنقل الجماعي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، وعدد من قيادات الحزب بالفيوم، والمهندس محمد البنا رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للنقل الجماعي.

أشار محافظ الفيوم، خلال اللقاء إلى أهمية التعاون البناء والمثمر بين المحافظة ومختلف منظمات المجتمع المدني والأحزاب، بما يعود بالنفع على المواطنين في إطار من القانون، مؤكداً على توفير وسيلة نقل آمنة للمواطنين، لافتاً إلى أنه تم رفع كفاءة وتطوير موقف سيارات الفيوم / بني سويف ليعمل إلكترونياً بالتنسيق بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد.

وأكد المحافظ، على التنسيق بين الجهات المعنية لوضع آليات محددة لعمل الأتوبيسات الجديدة، على خطي الفيوم / الجيزة، والفيوم / أكتوبر كمرحلة أولى، وتأتى باقي الخطوط بين المحافظة والمحافظات المجاورة كمرحلة ثانية، كما سيتم مد خطوط السير بين مراكز المحافظة ثالثة، من أجل تيسير تنقلات المواطنين داخل المحافظة وخارجها.

وعقب اللقاء تفقد محافظ الفيوم، عدد 3 أتوبيسات "مينى باص" تم توفيرها كمرحلة أولى للتعاون بين المحافظة وشركة الجزيرة للنقل الجماعي، بحضور العميد طه عبد التواب مدير إدارة مرور الفيوم، والمحاسب عبد الرحمن يوسف مدير المواقف ومشروع النقل الجماعي بالمحافظة.

ومن جانبه، قدم الرئيس التنفيذي لجهاز النقل الداخلي والدولي بوزارة النقل والمواصلات، الشكر لمحافظ الفيوم على تعاونه البناء، مؤكداً على بذل المزيد من الجهد لتوفير وسائل نقل آمنة وبأسعار ملائمة لمواطني الفيوم، مشيراً إلى أهمية حسن التعامل مع الجمهور، لافتاً إلى أن الوزارة لن تدخر جهداً للتنسيق مع مختلف الجهات لتوفير الخدمات للمواطنين.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للنقل الجماعي، أنه جارى إنهاء الإجراءات بشأن أتوبيسات المرحلة الأولى مع مسئولي المرور والمواقف بمحافظة الفيوم، مضيفاً أنه سيتم مد المحافظة بعدد من الأتوبيسات خلال المرحلة القادمة لتغطية خطوط السير بين المحافظة والمحافظات المجاورة، وبين مراكز المحافظة بعضها البعض، لافتاً إلى أن تلك الخدمة فضلاً عن تيسيرها لتنقلات المواطنين ستوفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

ولفت إلى أن الأتوبيسات الجديدة مكيفة، ومزودة بوسائل الأمان، ومجهزة بشاشات عرض، وخدمة الانترنت المجاني (Wi-Fi) وجهاز متابعة (g.p.s) وشاشة إلكترونية خارجية، ومايك للتنبيه، وخريطة تحركات مرتبطة بأجهزة المحمول من خلال الإنترنت لرصد تحركات المركبة.

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محافظ الفيوم النقل الداخلي وزارة النقل التعاون المشترك المبادرة الرئاسية حياة كريمة حياة كريمة حزب حماة الوطن

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