مستفيد من حياة كريمة يحول مخلفات الموز إلى منتجات: بنصدر بره

قال محمد يسري أحد شباب سوهاج ومستفيد من مبادرة حياة كريمة، إنه يشعر بالسعادة أثناء الحديث عن الشباب ومبادرة حياة كريمة وتطوير الريف المصري، لافتًا إلى أن المحافظة تواجه مشكلة مخلفات أشجار الموز، وتم التفكير فى إدخال مخلفات الموز في منتجات، مؤكدًا أن هذه المنتجات يتم تصديرها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية "TeN" مساء اليوم الأربعاء، أن سوهاج بها أكبر نسبة للبطالة على مستوى الجمهورية وتم توفير فرص عمل للسيدات في المحافظة، وتوزيع المنتجات في مصر وخارج مصر.



وأوضح أن الاحتكاك بالتنمية أكبر من الاحتجاج بالمؤهل خصوصا وأن البعض الأن لا يعمل بالمؤهل، مشيرًا إلى أن الفكرة في البداية كانت مبادرة لحل مشكلة مخلفات الموز التى كانت تحدث تلوث، منوهًا إلى أنه عملوا على جمع المخلفات لحماية البيئة واستنتاج ألياف تستخدم في منتجات كثيرة مثل الورق والآثاث والإكسسوارات.



وأشار إلى أنه تم التوسع في توفير فرص عمل للسيدات والفلاحين، منوها بأنه تم عمل فروع للمشروع وتدريب عدد من الشباب في عدد من القرى والنجوع وفي قنا أيضَا.