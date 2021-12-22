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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يوم للتوعية بأمراض القلب بـ صيدلة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظم قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بكلية الصيدلة جامعة حلوان يوم للتوعية بأمراض القلب، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والأستاذ الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.


وقد قام طلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية بالكلية بالمشاركة في الحملة داخل الحرم الجامعي للتعريف بأسباب أمراض القلب المختلفة، وكيفية الوقاية منها، وشرح سبل مواجهة هذه الأمراض عن طريق التغذية العلاجية السليمة. وقام الطلاب بتوزيع مطويات تتضمن هذه المعلومات.


وصرح الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة على حرص الجامعة على تنظيم هذه الندوات للعمل علي رفع الوعي الصحي لدي المجتمع وضمن دور الجامعة لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والذي يهدف إلي توفير "صحة جيدة".

 

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وأمراض القلب هو مصطلح واسع يستخدم في وصف مجموعة من الأمراض التي تؤثر في نشاط القلب ووظيفته مثل أمراض القلب الوعائية، وعدم انتظام ضربات القلب، واعتلال عضلة القلب، وأمراض صمامات القلب وغيرها، وتعد أهم أسبابها عدم أتباع نظم غذائية صحية، وانتشار الأطعمة السريعة عالية الدهون، وعدم ممارسة نشاط بدني، وكذلك التدخين وتناول المشروبات الكحولية، وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون والسمنة المفرطة. 

جامعة حلوان كلية الصيدلة رئيس جامعة حلوان التنمية المستدامة طلاب الدكتور سامح سرور

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