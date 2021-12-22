«فلتريشن» مشروع جهاز ينقي الهواء في الغرفة من الفيروسات .. تفاصيل

قال عمرو فتحي، أحد المشاركين في «الفرصة» إن المشروع الخاص به هو "فلتريشن" جهاز ينقي الهواء في الغرفة من الفيروسات.

وأضاف «عمرو فتحي» خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» أن الموضوع بدأ بعد تفوقه في المعهد الفني الصناعي وكان من المتفوقين، وبعدها التحق بكلية الهندسة.

وتابع «عمرو فتحي» : شعرت بالضيق عندما قال لي عميد الجامعة «أنت مش هتبقى حاجة» ، وقررت ان اكون كل حاجة، وفر في اختراع الجهاز بعد جائحة كورونا.

وأشار «عمرو فتحي» إلى أنه اخترع جهاز تعقيم يسحب الهواء المتواجد في الغرفة المصاحب بالتلوث والبكتريا والغبار، ويعمل بـ الأشعة فوق البنفسجية، للقضاء على الفيروسات والبكتيريا .