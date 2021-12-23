عماد الدين حسين: إجمالي ما تم إنفاقه على الصعيد في عملية التنمية وصل لتريليون جنيه

أشاد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات قومية في محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أعلن إطلاق اسبوع الصعيد.



وأضاف عماد الدين حسين، في حوار مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، أن الطريق الغربي ساهم بشمل كبير في سرعة الوصول لمحافظات الصعيد، لافتا إلى أن هناك اهتمام رئاسي حقيقي بالتعامل مع مشاكل الصعيد.



وتابع الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، أن إجمالي ما تم انفاقه على الصعيد في عملية التنمية وصل لتريليون جنيه بهدف تعويض غياب التنمية والاستثمار هناك.



وأكمل الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، أن القطاع الخاص بدأ التدفق للاستثمار في الصعيد بدعم حقيقي من الدولة، لافتا إلى أن القطاع الخاص يجري وراء الربح فقط لا غير.

وفي السياق نفسه أشار إلى أن الدولة لم تمنع القطاع الخاص فيما يخص الإستثمار، لافتا إلى أن الدولة لا تتقدم الا بتعاون الجميع.