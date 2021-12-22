حزب "المصريين": المشروعات التنموية في عهد السيسي غيرت وجه الصعيد

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية بمختلف القطاعات بصعيد مصر اليوم يأتي في إطار الخطة التي أولاها الرئيس الاهتمام منذ عام 2014، وبما يُحقق نهضة تنموية وخدمية لأهل الصعيد، بخلاف ما توفره هذه المشروعات من فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد يتبنى سياسة طموحة تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، مثمنًا الدور الذي لعبته مبادرة "حياة كريمة"، والتي استهدفت تطوير قرى الصعيد بشكل كامل من أجل منح المواطن العديد من الخدمات المتميزة بمختلف المجالات، وعلى رأسها الصحة والتعليم.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أنه على مر العصور الماضية شهدت قرى الريف المصري تهميشًا كبيرًا، ويعتبر اهتمام الرئيس السيسي وبذل جميع الجهود لتنميتها فرصة لم تحظ بها من قبل، مشيرًا إلى أن تدشين 14 مشروعًا مختلف الأغراض في 6 محافظات بالصعيد سيكون له مردودًا إيجابيًا كبيرًا في توفير فرص عمل لأبناء القرى؛ مما يعمل على توفير مصادر دخل ثابتة لآلاف الأسر.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وضع محور تطوير قرى الريف المصري على رأس أولوياته، موضحًا أن مبادرة "حياة كريمة" كانت بمثابة انطلاقة جديدة للريف المصري وخطوة مهمة لخلق تنمية حقيقية للمواطنين، علاوة على تزويدهم بجميع الخدمات الأساسية من مياه ومشروعات صرف صحي ومرافق وغيرها؛ لافتًا إلى أن الصعيد له نصيب الأسد في التنمية والتطوير في عهد الرئيس السيسي، وبتوجيهات القيادة السياسية المستمرة، والتي تأتي ضمن "حياة كريمة" ستنعم قرى مصر بالسلام والأمان، فضلًا عن تمتعها بجميع الخدمات والمرافق الأساسية في القريب العاجل.

وأكد أن الرئيس السيسي يسعى بشتى الطرق لتوفير حياة كريمة لكل المصريين في كافة محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن محافظات الصعيد شهدت طفرة غيرة مسبوقة في كافة المجالات خلال السنوات القليلة الماضية وذلك بعد أن عانت سنوات من الإهمال والتهميش.

وأشار إلى أن محافظات الصعيد شهدت تضاعف في عدد المشروعات القومية خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي يُعد إنجازاً حقيقيا على أرض الواقع، موضحًا أن القيادة السياسية لديها رؤية استراتيجية لكافة المشروعات التنموية في محافظات مصر المختلفة، لتوفير حياة كريمة لكل المصريين.

ولفت إلى أن مبادرة "حياة كريمة" نجحت بشكل مباشر في تغيير الواقع المرير الذي كان يعيشه أبناء الصعيد، لتصبح كافة قرى الصعيد نموذجًا مماثلًا بكل جوانبه لمدن العاصمة، موضحًا أن التغيير القائم يتميز بكونه تغييرًا جوهريًا وليس ظاهريًا، مؤكدًا أن الرئيس السيسي استند في خطته لتنمية الصعيد على عدد من المحاور التنموية المرتبطة ببعضها البعض مثل إنشاء شبكة طرق عالية الجودة يصاحبها تدشين مجمعات صناعية من أجل خدمة الشباب والمستثمرين من حيث توفير فرص عمل وتشجيع الاستثمارات في آن واحد.

وأوضح أن الرئيس السيسي وجه رسائل في غاية الأهمية خلال افتتاح المشروعات القومية بصعيد مصر، والتي يأتي على رأسها حديثه عن أن الدولة تسعى للحفاظ على المياه بشكل كامل، مؤكدًا أن قضية المياه تشغل كل تفكير الرئيس السيسي لأنها قضية وجود بالنسبة إلينا، وقضية حياة، ودونها الفناء، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة مواجهة ثقافة البناء على الأراضى الزراعية، وزيادة النمو السكاني أمر في غاية الأهمية لأن موقف الدولة من التعديات على الأراضي الزراعية واضح وقوي ولا لبس فيه، والدولة تقوم ببناء مساكن في عواصم المحافظات وفي أراضي صحراء، وكبديل للمناطق غير الآمنة، ولن تقبل باستمرار المخالفات والتعدي على الأراضي الزراعية بأي شكل من الأشكال.

وأكد أن أن الإنجازات التي يحققها الرئيس السيسي غير مسبوقة، حيث لا يمر يوم إلا ونجد إنجازا جديدا على أرض مصر، وهو ما يؤكد أننا بالفعل نعيش في عصر الجمهورية الجديدة التي تقوم على أساس الحياة الكريمة وتذليل كافة المشكلات التي تواجه المواطنين، موضحًا أن الرئيس السيسي يسابق الزمن للنهوض بالدوله المصرية.

واختتم أن القيادة السياسية الحكيمة مُمثلة في الرئيس السيسي لديها رؤية ثاقبة ومتابعة دورية لكافة المشروعات التنموية في محافظات مصر المختلفة، لتوفير حياة كريمة لكل المصريين.