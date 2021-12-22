نائب : تسهيلات لذوي الهمم بقانون لقيادة السيارات بمساعدة الأقارب ..فيديو

قال النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، إنني أوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على التقدم الذي تشهده الدولة المصرية في كافة القطاعات، والمشاريع الكبرى التي يتم افتتاحها وخطاباته التي تمس المواطن المصري بشكل مباشر.

وأضاف محمود عصام موسى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “السلطة التشريعية”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أنه بعد حديث الرئيس مع ذوي الهمم، تقدمت باقتراح لقانون “لذوي الهمم”، وتقديم تسهيلات كبيرة على قيادة السيارات بأنفسهم أو أحد أقاربهم من الدرجة الأولى تيسيرا عليهم.

وتابع محمود عصام موسى، أن القانون سيتم بشرط، أن يكون هناك سيارة مجهزة، وعمل كشف طبي لتحديد نوع الإعاقة، مؤكدا أن ذوي الهمم نعمل على التيسير لهم.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع على قانون أيضا لمنع “ألتنمر” على ذوي الهمم.

قواعد وإجراءات

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة ، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.