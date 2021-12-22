عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب : تسهيلات لذوي الهمم بقانون لقيادة السيارات بمساعدة الأقارب ..فيديو

النائب محمود عصام
النائب محمود عصام موسى

قال النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، إنني أوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على التقدم الذي تشهده الدولة المصرية في كافة القطاعات، والمشاريع الكبرى التي يتم افتتاحها وخطاباته التي تمس المواطن المصري بشكل مباشر.

وأضاف محمود عصام موسى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “السلطة التشريعية”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أنه بعد حديث الرئيس مع ذوي الهمم، تقدمت باقتراح لقانون “لذوي الهمم”، وتقديم تسهيلات كبيرة على قيادة السيارات بأنفسهم أو أحد أقاربهم من الدرجة الأولى تيسيرا عليهم.

وتابع محمود عصام موسى، أن القانون سيتم بشرط، أن يكون هناك سيارة مجهزة، وعمل كشف طبي لتحديد نوع الإعاقة، مؤكدا أن ذوي الهمم نعمل على التيسير لهم.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع على قانون أيضا لمنع “ألتنمر” على ذوي الهمم.

قواعد وإجراءات

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة ، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة المصرية عضو مجلس النواب المواطنين المواطن المصري

ترشيحاتنا

رقم جديد لـ بنزيما مع ريال مدريد لم يتحقق منذ ربع قرن..تفاصيل

رجل النهائيات.. موسيماني يحقق البطولة السادسة مع الأهلي

شبانة : الأهلي يهدد ريال مدريد بعد التتويج بالسوبر

وفاة حارس مرمي فريق الرباط والأنوار البورسعيدي بالسكتة القلبية

80 ألف جنيه مكأفاة لاعبي الأهلي بعد السوبر..تعرف علي التفاصيل

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

لاستمرار هطول الأمطار .. تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدًا

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

أبو العينين يهنئ الخطيب بكأس السوبر الإفريقي: إنجاز جديد للكرة المصرية

إزاى مش بتشتغل؟.. الرئيس السيسي: شركة خاصة اشتغلت بـ 75 مليار جنيه فى 7سنين

حقيقة تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

الجوازة الأولى ولا التانية .. أول توضيح من المصيلحي بشأن محددات إصدار بطاقات التموين الجديدة .. فيديو

محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط الأمطار.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

فيديو

ألماظ وذهب وفلوس.. سرقة 7 نجوم خلال عام 2021 (فيديو)

فيديو جراف.. لورديانا تعود إلى المنزل بعد شفائها .. تفاصيل

الفن حلال ولا حرام؟! .. القصة الكاملة لاعتزال الفنان أدهم نابلسي

شاهد.. حفل زفاف ابنة ماجد المصري وظهور لافت لـ خالد يوسف وميرهان حسين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ