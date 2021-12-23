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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لأول مرة في تاريخ البحار.. الصين تختبر آلة اتصال بجودة عالية تحت الماء

الصين
الصين

حققت آلة اتصال صوتي تحت سطح المياه صينية الصنع نقلاً صوتياً عالي المستوى لمسافات طويلة.

 وقد أظهر اختبار القبول للآلة (العينة) أن آلة الاتصال الصوتي تحت سطح المياه التي طورها فريق البحوث من معهد المحيطات بجامعة تشجيانغ، حققت 90 في المائة من معدل الانتقال بسرعة 3.07 كيلوبايت كل ثانية لـ14 كلم، وذلك حسبما نشرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.


ويعد الاتصال اللاسلكي تحت سطح المياه تقنية مهمة لضمان الترابط بين المعدات تحت المياه، كما يُشكّل الاتصال الصوتي تحت سطح المياه حلا فريدا للاتصال اللاسلكي عالي السرعة وعلى مسافة طويلة رغم صعوبة نقل الموجات الكهرومغناطيسية عبر مياه البحر.


وحسب الوكالة، قال تشيوي فونغ تشونغ الأستاذ في جامعة تشجيانغ، إن الإشارة الصوتية عند تردد منخفض يُمكن أن تنتقل بشكل أبعد تحت المياه، غير أن النطاق الترددي المتاح للاتصالات على الترددات المنخفضة محدود جدا.

 وبالتالي فإن من الصعب للاتصال الصوتي تحت المياه أن يلبي متطلبات السرعات العالية والمسافات الطويلة.
ووفق الجامعة، تؤدي حركة الموقع النسبية لجهاز نقل الاتصال تحت المياه بترددات دوبلر إلى التحول، ما يؤثر بشكل خطير على حل الرمز للاتصال.


وطبّق فريق البحوث بقيادة تشيو نظام الحلول الحسابية للاتصال الصوتي تحت المياه المضاد لتحول تردد دوبلر لتكون الآلة قادرة على العمل بسرعة عالية. 

كما حاول الباحثون أيضاً تصميم آلة أصغر وأخف وزنا لجعلها قابلة للتطبيق للروبوتات تحت المياه والمركبات الغاطسة وعُقَد المستشعرات اللاسلكية تحت المياه

الصين مياة روبوت شينخوا البحار باحثون انباء مياه البحر السرعات العالية

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