بنك الطعام المصري .. مظلة الأمن الغذائي لكل مواطن مستحق |فيديو

قال محمد محسن المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري ، إن بنك الطعام مؤسسة مصرية وطنية مغروس حبها في قلب كل مصري والخدمات التي يقدمها مظلة للأمن الغذائي لكل مستحق علي ارض مصر.

واضاف محسن خلال كلمته في برنامج "الفرصة " المذاع علي قناه " أون أي " ، إن الفئات التي يستهدفها بنك الطعام المصري لهم حق في أن نقدم لهم المساعدات الغذائية المباشرة شهريا.

واوضح محمد محسن ، إن البنك يعمل علي تطوير برامجه المختلفة التي تقدم المساعدات للمواطنين ، ونعمل علي دعم المتسابقين في برنامج الفرصة قائلا " هناخد أحلامهم ونحطها على أرض الواقع".

وتابع محمد محسن ، أن البنك يعمل علي تطوير التطبيقات التكنولوجيا الحديثة وهذا ما ندفع به في بنك الطعام لدعم صغار المزارعين.