كريم فؤاد: كنت واثقا أننا سنتوج باللقب

أكد كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مواجهة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي كانت صعبة للغاية، والجميع كان يعي ذلك جيدًا منذ البداية، ولكنه كان واثقًا من تتويج الأهلي بلقب البطولة.

وقال كريم فؤاد عقب فوز الأهلي على الرجاء: «كنت أثق بشدة في أننا سنفوز باللقب بأي شكل. لا يهم من يشارك في الملعب أو من يجلس على مقاعد البدلاء، لأننا جميعًا فريق واحد والكل يساند بعضه بعضًا».

وأضاف: «عندما رأيت الجماهير في المدرجات كنت أتمنى أن أشارك في المباراة. وأهنئ الجماهير على الفوز باللقب. هذه أول بطولة لنا هذا الموسم، ونتمنى أن نفوز بالمزيد من الألقاب مستقبلًا. لم أكن أتمنى أن تغادر الجماهير ملعب المباراة وهم في حالة حزن، الحمد لله لأننا كنا سببًا في إسعادهم».

ونجح الأهلي في التتويج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعدما فاز باللقب في الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.