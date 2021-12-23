قطار التنمية مستمر.. محافظ المنيا يكشف إنجازات تنفيذ المشروعات القومية

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تعليقا على افتتاحات الرئيس السيسي للعديد من المشروعات التنموية في محافظات الصعيد، إن الرئيس السيسي افتتح مشروعات قومية في قطاع الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي في المنيا .



وأضاف أسامة القاضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية في محافظة المنيا ".



وتابع أسامة القاضي:" تغطية 98 % من محافظة المنيا بمياه الشرب وتم افتتاح محطة مياه شرب بطاقة 102 الف مترم مكعب في اليوم وتغذي 500 ألف نسمة ".

وأكمل أسامة القاضي :" قطار التنمية مستمر في محافظة المنيا وجاري تنفيذ مشروعات حياة كريمة في مراكز وقرى المحافظة ومع إتمام المرحلة الأولى من حياة كريمة سيتم تغطية الصرف الصحي بنسبة 70 % بعدما كان 18 % ".

