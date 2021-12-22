استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، استشهاد الشاب محمد عيسى عباس (26 عامًا)، إثر إصابته برصاص حي في الظهر من أحد جنود الاحتلال في مدينة البيرة المتاخمة لرام الله وسط الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة أن الشهيد نُقل إلى مجمع فلسطين الطبي في حالة حرجة، وحاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أنه ارتقى متأثرا بإصابته الحرجة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارة كان يستقلها الشهيد عباس من مخيم الأمعري، لدى وجوده في منطقة سطح مرحبا بالبيرة.