قانون لرد الجميل.. عضو مجلس شيوخ: قانون "رعاية حقوق المسنين" الأول من نوعه بالنسبة لمصر.. فيديو

قال المستشار جميل حليم، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون “رعاية حقوق المسنين”، هو قانون لرد الجميل، مؤكدا أنه الأول من نوعه بالنسبة لمصر، لأن المسنين كانوا يعانون من غياب قانون يعيد حقوقهم.

وأضاف جميل حليم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “السلطة التشريعية”، عبر فضائية “اكسترا نيوز” أن هذا المشروع كان لا بد أن يتم إطلاقه، تزامنا مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتابع جميل حليم، أنه في بعض الأحيان يواجه المسنين نوع من الجحود وسوء المعاملة من الأبناء والأقارب، مؤكدا أنه كان لا بد من قانون يعيد الحقوق للمسنين.

مناقشة القانون

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه بعد أن انتهينا من مناقشة القانون وتم إدخال العديد من التعديلات للحفاظ على حقوق المسنين بشكل شامل، ويكون هناك عقوبات على من يسئ أو يتعدى على المسنين.