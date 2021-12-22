شريف شعبان يناقش كتابه «يهود مصر القديمة» بمكتبة الميكروفون.. الأربعاء

يحل الروائي والباحث التاريخي الدكتور شريف شعبان ضيفًا على مكتبة الميكروفون فرع مدينة نصر، لمناقشة كتابه الصادر عن دار ن للنشر والتوزيع تحت عنوان "يهود مصر القديمة"، يوم الأربعاء المقبل.

كتاب يهود مصر القديمة يتناول تاريخ اليهود وأنبيائهم وعلاقتهم بمصر القديمة، بداية من ظهور أبو الأنبياء النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومكوثه بمصر، ثم استيطان أبناء النبي يعقوب في أرضها تحت رعاية النبي يوسف الوزير ثم الخروج الأول والكبير على يد النبي موسى.

وينتقل الكتاب إلى رحلة اليهود عبر سيناء ودخولهم إلى أرض كنعان ليؤسسوا أول تجمع بها، متمثلًا في عصر القضاة ومملكة إسرائيل الموحدة ومنها تنفصل إلى مملكتي يهوذا وإسرائيل، نعرف في ضوء تلك الفترة استعراض أوضاعهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلاقتهم المتباينة مع المصريين على مر التاريخ القديم.

ويناقش كتاب الباحث شريف شعبان مزاعم علاقة اليهود ببناء الأهرام؟ ومتى جاء بنو إسرائيل إلى مصر أول مرة؟ وهل هناك رابط بين مزامير داوود وأناشيد أخناتون؟

كل هذه التساؤلات وأكثر نتجت بسبب وجود فجوة كبيرة في تاريخ اليهود القديم وعلاقتهم الضبابية بحضارة مصر القديمة، ورغم اعتماد أنصار التاريخ اليهودي القديم على التوراة كمصدر تاريخي، إلا أننا نجد تضاربًا واضحًا بينها وبين ما يذكره القرآن الكريم والمصادر التاريخية من بقايا أثرية ونصوص مصرية قديمة.

تضييق الفجوة

ويغوص كتاب شريف شعبان في أعماق التاريخ المظلمة ليضيق الفجوة ويطرح سردًا تاريخًا منطقيًا لليهود في مصر القديمة، كاشفًا عن أسرار ومفاجآت يحاول اليهود إخفاءها على مر العصور.

أما عن شريف شعبان فهو خبير في الآثار المصرية القديمة وتاريخ الفن ومحاضر في كلية الآثار جامعة القاهرة، وله العديد من المقالات المنشورة في العديد من الصحف والمجلات المصرية والأجنبية المتخصصة، كما ألقى العديد من المحاضرات في عدة متاحف مصرية وله العديد من الكتب المتخصصة في مجال الآثار وتاريخ الفن، ويعمل حاليًا مسؤول النشر في مركز المعلومات بوزارة الآثار.