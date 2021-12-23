منافسة قوية في الحلقة الأولى من برنامج "الفرصة"

شهدت الحلقة الأولى من التصفيات الأولية في برنامج «الفرصة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناو أون أى، الفضائية منافسة شرسة وقوية بين أصحاب الشركات الذين عرضوا مشاريعهم على لجنة التحكيم.



وخلال الحلقة فازت عدد من الشركات، وهي: شركة dkilo وشركة dentiplus وشركة الموقع، وشركة circlePay وشركة ToBada وشركة fuelin وشركة TruVer وشركة Juno وشركة EMZ MAISON وشركة TACT وشركة EGIKE وشركة ZAGTECH وشركة Fit and Shop وشركة Dpact ، وشركة LIfe Box وشركة smart agriculture .



وشرحت الحديدي طبيعة وتفاصيل الحلقات قائلة : " مئات الشركات سوف تتنافس عبر هذا البرنامج لكن 30 شركة فقط هي التي ستصل إلى الاستوديو للتنافس الحقيقي بعد التصفيات وخمس شركات فقط بعد عشر حلقات هي التي ستصل إلى الفاينال " .



وأكدت الحديدي أن جهاز تنمية المشروعات سيقدم عددًا من الفرص المهمة للشركات التي لا يحالفها الحظ في برنامج الفرصة، مشيرة إلى أن بنك الطعام سيدعم المشروعات الناشئة التي تطور الزراعة، قائلة : “ ممكن يغير في النتيجة النهائية لأنه سيعطي خمس درجات إضافية للشركات التي تساعد على تحسين جودة الحياة، وسيرعى حلقة خاصة من برنامج الفرصة لأنه بيكافح الجوع عن طريق تطوير الزراعة”.





