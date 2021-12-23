بعد رفعه علم فلسطين.. كهربا يتصدر تريند تويتر.. شاهد

تصدر هشتاج كهربا لاعب نادي الأهلي تريند موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات الصغيرة "تويتر "خلال اللحظات الحالية بعد أن رفع علم فلسطين بعد فوز الأهلي على الرجاء ببطولة السوبر الإفريقي.

وجاءت بعض التغريدات كالتالي :" الله عليك يا كهربا وعلى هذا الدعم للشقيقه الغاليه فلسطين فى هذا المحفل العالمى "،" بكاء وليد سليمان وفرحة كهربا اطيب قلب وحضن لطاهر هى دى روح الاهلى"،" كهربا يودع اجاي عبر الانستاجرام:سافتقدك يا أخي".

ويذكر أنه قد نشر اللاعب محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جديدة.

وهنأ كهربا خلال التغريدة، جمهور النادي الأهلي قائلاً "اهلاوي لأخر يوم في عمري، دااااااااااائمًا في القلب".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الريان، لحسم لقب السوبر الأفريقي.