جربت تعاتب نفسك في المراية؟ مشهد مؤثر لـ لقاء الخميسي في مسلسل حتة من القمر..فيديو

كشفت الفنانة لقاء الخميسي خلال لقائها مع أبطال حكاية "حتة من القمر" من مسلسل "زي القمر "خلال لقائها في برنامج "معكم مني الشاذلي "المذاع على قناة "سي بي سي " عن اصعب مشاهد العمل قائلة " من أصعب المشاهد التي قدمتها مشهد المواجهة مع والدتي ومشهد الفراق بينى وبين حبيبي الذي قام به محمد العمروسي بالرغم من كونى أحبه".

وأضافت لقاء الخميسي ، أن مشهدي مع نفسي وأنا صغيرة في المرآة كان أيضا صعب ، كل تلك المشاهد تعتبر صعبة بالنسبة لى، فشخصية قمر تعتبر بنى آدمة حقيقية ولكن ضغطوا عليها إلى أن كرهت نفسها .

وأوضحت لقاء الخميسي ، إن شخصية "قمر" هي حتة منى وأحببتها جدا لأنها أخذت من طاقتي ونفسيتي ".