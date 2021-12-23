معاون وزير الإسكان: محطة مياه أبو قرقاص التي تم افتتاحها اليوم تخدم نصف مليون نسمة

ال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، إن قطاع المياه من القطاعات الحيوية بالدولة، ومعالجة المياه أمراً هاماً، ولا يمكن أن يعيش الإنسان دون كوب ماء نظيف، أو أن يتخلص بشكل آمن لمياه الصرف الصحي.

وأضاف معاون وزير الإسكان،خلال مكالمة هاتفية ببرنامج يحدث فى مصر، المذاع على فضائية أم بى سى مصر، أنه قبل تنفيذ مشروعات معالجة المياه، يتم اختيار الأرض المطلوبة، يقوم استشاري بمعاينة هذه الأرض ومدى الصلاحية الفنية لها، ويتم عمل تصميمات لهذا المشروع، ثم يأتي دور الشركة المنفذة بمئات والعمال والمهندسين والفنين.

ونابع معاون وزير الاسكان، أن كل متر مياه يتم إنتاجه يتكلف 5000 جنيه، ولو كان هناك محطة 100 ألف متر مكعب في اليوم من المياه تتكلف 500 مليون جنيه، بخلافرر الشبكات الموجودة فى الشوارع، وكل متر مكعب معالجة مياه الصرف الصحي يحتاج 10 آلاف جنيه.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح 11 مشروعاً لمياه الشرب، ومحطة أبو قرقاص وحدها تخدم نصف مليون نسمة، وهي من أكبر محطات المعالجة الموجودة في الصعيد.