السعودية.. التحالف يكشف تفاصيل العملية العسكرية الأخيرة في صنعاء

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الخميس، إن الضربة الجوية التي نفذها مساء أمس في العاصمة صنعاء، أسفرت عن استهداف معسكر الأمن المركزي العاصمة.

وأضاف التحالف العربي في بيان بثته قناة "الإخبارية" السعودية: "العملية في صنعاء استجابة فورية بعد تدمير طائرة مسيرة أطلقت نحو جازان".

وتابع البيان: "دمرنا 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة في معسكر الأمن المركزي بصنعاء، واستهداف المدنيين يقابله خيار الضربات الجوية وفي إطار القانون الدولي الإنساني".

وكان التحالف العربي أعلن مساء أمس عن تنفيذ ضربات جوية دقيقة ضد أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وطالب تحالف دعم الشرعية في اليمن المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، وفق ما جاء في تغريدات نشرها حساب وكالة الأنباء السعودية "واس" في تويتر.

وقال التحالف إن الحوثيين يختارون الضربات عند محاولاتهم استهداف المدنيين.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران نحو الأراضي السعودية.

وقبل يومين أعلن التحالف عن تنفيذ عملية عسكرية محدودة ضد أهداف عسكرية مشروعة في مطار صنعاء، بعد استخدامه عسكريا من قبل الحوثيين ومساهمته في العمل العسكري.