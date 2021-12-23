شبانة: كارتيرون يوقف قرار رحيل محمد أوناجم عن الزمالك

قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك طلب من اللجنة التي تدير النادي بسرعة تجديد التعاقد مع المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم.



وتابع : بعدما كان اللاعب قريب من الرحيل بسبب عدم الاعتماد عليه منذ بداية الموسم لكن بعد فترة توقف الدوري الأخيرة ، أوصى كارتيرون بسرعة تجديد التعاقد مع اللاعب.



وأضاف : أكد مدرب الزمالك للإدارة أنه يعتبر أوناجم أحد عناصر الخبرة في الفريق وشدد على رفضه التام لرحيله وطلب سرعة حسم الأمر للحفاظ على تركيز اللاعب مع الفريق.