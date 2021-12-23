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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج 2021| برج الميزان قلق من المستقبل

برج الميزان
برج الميزان

كشف الدكتور أحمد شاهين، خبير الأبراج عن توقعات برج الميزان لعام  2022 ، ويعتبر برج الميزان الذي يبدأ من  23 سبتمبر الی 23 أکتوبر من الأبراج الهوائية التي قد يكون عام 2022 تقدميًا وداعمًا من نواح كثيرة بالنسبة لهم،  قد تكون قدرتك على التجربة بمثابة نعمة لك، والتجريب هو الجودة التي قد تجعلك تبرز بين الحشود ، تساعد التجربة على تقليل الجهود والتكلفة بدلاً من تنفيذها بالطريقة المعتادة. 

 

 

الميزان لعام 2022:  قلق من المستقبل

قال خبير الأبراج في تصريحات لـ صدى البلد، أن قد تكون غير مرتاح وخجول في الأماكن العامة أو ربما تكون قد عانيت من القلق الاجتماعي، في هذا العام  قد تدرك القلق وقد تواجهه مرة أخرى،  سوف تدرك على الفور متى شعرت بالقلق، قد تجد الشجاعة للتعامل مع قلقك. قد تنظر في طرق مختلفة لتهدئة التوتر

تابع:تشير تنبؤات الميزان لعام 2022 إلى أنك قد تكون قادرًا الآن على التعامل مع الأشخاص بثقة أكبر هذا العام، قد تكون قادرًا على التخلي عن طبيعتك فائقة الحساسية ، مما منعك من التقدم طوال هذا الوقت،  هذا التطور هو نمو في حد ذاته،  يمكنك الاسترخاء والتوقف عن أخذ الأمور على محمل الجد.

أما ماليا هذا العام سيكون حرجا ومربكا، إذا ساءت الأمور فحاول التخطيط لها خطط لأموالك، ضع خطة مالية للتعامل مع الشؤون المالية.... شيء ما يتعلق بأموالك قد يسبب القلق، لكن قد لا تفشل في بذل نفس القدر من الجهد كما تفعل عمومًا. نتيجة لذلك ، ستكون أكثر حذرًا في إنفاق الأموال وحتى الاحتفاظ بنس واحد من كل أموال تنفقها.

قم بإعداد خطة مالية قد تكون مناسبة لك لمتابعة الخطة المالية والتعامل مع نفقاتك وفقًا للخطة، قد لا يستمتع الرجال والنساء بأيامهم في العمل،  يمكن أن يكون رتيبًا  ويمكن أن يتطلعوا إلى تغيير في أسلوب عملهم، الأمر نفسه ينطبق على رجال الأعمال وأصحاب الأعمال الحرة، لذلك يجب أن تخطط لتحسين مكاسب عملك بشكل منهجي.

أشار أحمد شاهين، إلي قد يكون لبعض الاتصالات المزعجة في البداية مع شخص تميل إليه عاطفيًا تأثير شديد عليك، نتيجة لذلك قد تشعر بالإحباط والاكتئاب لأن الأمور قد لا تسير وفقًا لتوقعاتك.

لا تدع هذا يجعلك كسولا أو تثبط عزيمتك، عليك أن تفهم أنه ليس كل شيء يسير وفقًا للخطة لأن الله لديه خطة أفضل بكثير من خطتنا، شخص ما مصمم خصيصًا لك في هذا العالم ، وقد تجد هذا الماس في الوقت والمكان المناسبين.

 

 

 

 

 

 

 

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