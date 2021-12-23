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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| أدوية السعال تؤدي إلى موت الأطفال.. أوميكرون أكثر انتشارا 3 مرات في الطيران

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها.

تحذير.. آلام الظهر يمكن أن تكون أعراض أوميكرون

فجرت دراسة جديدة معلومات مثيرة عن متحور أوميكرون أهمها أن  آلام الظهر يمكن أن تكون أحد أهم أعراضه.

كشفت دراسة جديدة أجرتها Discover Health أن آلام الظهر يمكن أن تكون علامة على أن الإنسان مصاب بكورونا وبشكل أكثر تحديدًا ، متغير أوميكرون وتأتي هذه الأخبار بعد أن اكتشف طبيب في جنوب إفريقيا الأعراض الشائعة.

 

استمتع بوقت الشاي.. مشروبات شتوية لذيذة وصحية للغاية

لا شيء يمكنه التغلب على متعة احتساء فنجان ساخن في يوم شتوي بارد. 

ولكن ماذا لو كان المشروب لذيذًا ومليئًا بالقوة مع العديد من الفوائد الصحية

يمكن أن تساعد المشروبات الدافئة في الحفاظ على مستويات المناعة تحت السيطرة ، لذا يقترح خبير التغذية Minacshi Pettukola بعض أنواع الشاي سهلة التحضير والتي يمكن الاستمتاع بها خلال الموسم للعديد من الفوائد الصحية ، بدءًا من النوم الجيد إلى تحسين صحة الجهاز الهضمي .

 

دراسة: أوميكرون أكثر انتشارا 3 مرات في الطيران

كشفت دراسة حديثة أنه من المرجح أن أوميكرون يزداد خلال رحلات الطيران حيث أن  ركاب الطيران بفيروس كورونا يصابون بضعف مرتين أو حتى ثلاث مرات أثناء الرحلة منذ ظهور متغير أوميكرون.

 وفقًا لما ذكره كبير المستشارين الطبيين لشركات الطيران في العالم، ويأتي التحذير في الوقت الذي يبدأ فيه المسافرون عبر الطائرات الاستعداد لقضاء إجازات نهاية العام ولم شمل الأسرة، أن أوميكرون أصبح سلالة كورونا السائدة خلال أسابيع.

 

خفض السعرات الحرارية.. طريقة مضمونة لتجنب زيادة الوزن في الشتاء

بالنسبة لكثير من الناس ، يعتبر الشتاء مرادفًا لزيادة الوزن.

 يميلون إلى اكتساب بضعة كيلوغرامات بسبب قلة التمرين بسبب الخمول. في حين أنه من المهم أن تكون متسقًا مع روتين التمرين ، فمن الجيد أن تأخذ قسطًا من الراحة عندما تشعر بالرغبة في ذلك.

في هذه الحالة ، كيف يتأكد المرء من الحفاظ على لياقته البدنية وعدم زيادة وزنه؟

 

انتبهي.. أدوية السعال تؤدي إلى موت الأطفال

يجب استهلاك أي نوع من الأدوية ، عند وصفه ، بجرعات محددة فقط. 

يمكن أن يكون للأدوية ردود فعل سلبية على المرضى ويمكن أن تكون قاتلة إذا لم تتم مراقبتها. 

هذا هو السبب في أن الأطباء يسألون عن التاريخ الطبي وما إذا كان لديك أي حساسية قبل وصف الدواء.

بشكل مأساوي ، توفي ثلاثة أطفال في دلهي ، بعد أن تم وصف "شراب السعال" لهم في عيادة موهالا. 

 يُزعم أن الأطفال ماتوا بسبب رد فعل سلبي على العقار.

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