فيديو.. أحمد عبد القادر يصعد إلى المدرجات ويحتفل مع والدته بكأس السوبر الإفريقي

احتفل اللاعب أحمد عبد القادر، بفوز النادي الأهلي بـ السوبر الأفريقي، في المدرجات مع والدته.

وترك أحمد عبد القادر، أرضية ملعب أحمد بن علي، وصعد إلى المدرجات للاحتفال مع والدته باللقب الأول له مع الأهلي، في لفتة رائعة.

وقال عبد القادر إن لاعبي الأهلي اجتهدوا كثيرًا للفوز بهذا اللقب، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع مشاركته في اللقاء خلال الشوط الثاني.

وأضاف أن الأهلي دائمًا يلعب من أجل الفوز بالبطولات، وهو ما وضح خلال لقاء اليوم أمام الرجاء، خاصة أن لاعبي الفريق كانوا يقاتلون من أجل التتويج بالبطولة، وإسعاد جماهير النادي.

وأشار إلى أن ركلات الترجيح ابتسمت لصالح لاعبي الأهلي، واستطاع اللاعبون تسجيل جميع الركلات، وكانوا في حالة تركيز شديدة خلال التسديد.

أحمد عبدالقادر يصعد إلى المدرجات ويحتفل مع والدته بعد الفوز بكأس السوبر الإفريقي ❤️ pic.twitter.com/TXoffOpezS — Alaa🦅ℰ𝒬𝒜ℬ (@AlaaAiqab) December 22, 2021

ووجه عبد القادر الشكر إلى جماهير الأهلي، موجهًا رسالة لهم بأن يكونوا في ظهر اللاعبين والجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

وكان الأهلي قد توج بالسوبر الإفريقي بعد الفوز على الرجاء الرياضي المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.